Готовьте варежки: синоптики назвали даты, когда в Киеве ударит мороз

Первые морозы, не исключено, могут ударить в Киеве примерно через две недели

Хотя первая декада октября будет радовать украинцев теплом, вскоре Киев могут посетить холодные воздушные массы. Изменение температуры произойдет, вероятно, с 23 по 24 число.

Через несколько дней погода напомнит, что киевлянам нужно готовиться к зиме и доставать теплые куртки с шубами. В столицу идет небольшое похолодание, предупреждает ресурс meteo.ua.

Погода в Киеве на октябрь

Согласно прогнозам синоптиков, в четверг, 23 октября, в Киеве ожидается -2 градуса. Без осадков.

Погода на 23 октября

Следующий день, 24 октября, в столице Украины также начнется с температуры -2, но в течение суток потеплеет до 1 градуса с отметкой "+". В Киеве будет идти дождь со снегом.

Погода на 24 октября

Впрочем, другие погодные ресурсы дают совершенно противоположную картину. Скажем, meteofor прогнозирует на эти дни дождь и +5…+10 градусов.

Погода в Киеве на октябрь

Аналогичную картину дает и сервис MetaПогода, но уже без осадков.

Погода в Киеве на октябрь

AccuWeather также не предполагает морозов, даже самых маленьких.

Погода в Киеве на октябрь

Стоит отметить, что на такой промежуток времени синоптические прогнозы погоды точными быть не могут. Их еще не раз будут уточнять специалисты, поэтому ситуация может меняться.

Напомним, "Телеграф" писал, что 29 сентября в украинских Карпатах выпал первый снег и температура воздуха опустилась до -3 градусов. Осадки появились на массиве Черногора, в частности, на горе Поп Иван.