Расползлась по небу: в Одесской области заметили странность с радугой (видео)

Это редкое атмосферное явление, возникающее при особых погодных условиях

На полях Украины заметили необычное явление. Белая радуга взошла в небе Одесской области.

Об этом сообщили в местных телеграмм-каналах. Мужчина показал видео.

На кадрах видно редкое атмосферное явление над осенними полями Одесчины. На фоне голубого неба отчетливо просматривается широкая белая полоса, напоминающая обычную радугу, но без цвета. Явление наблюдается над золотистыми полями с сухой травой и небольшими кустарниками. Небо частично затянуто легкими облаками, что создает идеальные условия для столь редкого оптического эффекта.

Что это за явление

Белая радуга, или туманная радуга – это редкое атмосферное явление, возникающее при особых погодных условиях. В отличие от обычной цветной радуги, образующейся при прохождении солнечного света из-за больших капель дождя, белая радуга формируется в тумане или среди мелких капель воды в воздухе.

Из-за того, что капли в тумане значительно меньше размера (менее 0,1 мм), свет рассеивается по-другому. Различные цвета спектра смешиваются, образуя белую или бледно-желтую полосу. Явление чаще всего наблюдается утром или вечером, когда солнце находится низко над горизонтом, а в воздухе находится легкий туман.

Туманные радуги обычно более широкие и менее четкие по сравнению с обычными, но не менее впечатляющие. Их также называют "белыми радугами" или "туманными дугами".

Ранее "Телеграф" писал, что в Киеве сдают квартиру с Арестовичем.