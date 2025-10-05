Готуйте рукавички: синоптики назвали дати, коли у Києві вдарить мороз

Перші морози, не виключено, можуть вдарити у Києві приблизно через два тижні

Хоча перша декада жовтня радуватиме українців теплом, невдовзі до Києва можуть завітати холодні повітряні маси. Зміна температури відбудеться, ймовірно, з 23 по 24 число.

Через декілька днів погода нагадає, що киянам слід готуватися до зими та діставати теплі куртки з шубами. У столицю йде невеличке похолодання, попереджає ресурс meteo.ua.

Погода у Києві на жовтень

Згідно з прогнозами синоптиків, у четвер, 23 жовтня, у Києві очікується -2 градуси. Без опадів.

Погода на 23 жовтня

Наступний день, 24 жовтня, у столиці України також розпочнеться з температури у -2, але протягом доби потепліє до 1 градуса з позначкою "+". Натомість у Києві йтиме дощ зі снігом.

Погода на 24 жовтня

Утім, інші погодні ресурси дають цілком протилежну картину. Скажімо, meteofor прогнозує на ці дні дощ та +5…+10 градусів.

Погода у Києві на жовтень

Аналогічну картину дає й сервіс MetaПогода, але вже без опадів.

Погода у Києві на жовтень

AccuWeather також не передбачає морозів, навіть найменших.

Погода у Києві на жовтень

Варто зазначити, що на такий великий проміжок часу синоптичні прогнози погоди точними бути не можуть. Їх ще неодноразово уточнюватимуть фахівці, тому ситуація може змінюватися.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що 29 вересня в українських Карпатах випав перший сніг й температура повітря опустилася до -3 градусів. Опади з'явилися на масиві Чорногора, зокрема на горі Піп Іван.