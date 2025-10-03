"Бабье лето" возвращается? Каким регионам повезет с погодой в октябре
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Первая декада октября удивит украинцев
Стремительное похолодание в конце сентября уже в первые дни октября сменится теплом и "бабьим летом". По словам синоптика Игоря Кибальчича, потепление будет сохраняться несколько дней.
Что нужно знать:
- Когда в Украину придет "бабье лето"
- Как долго будет держаться осеннее тепло в октябре
- Будут ли заморозки в первой декаде месяца
Как отметил Кибальчич "Телеграфу", октябрь начнется с развития мощного антициклона в северо-восточной части Европы. Также в этот период будет снижаться давление над Балканским полуостровом и Адриатическим морем.
Эти два масштабных образования будут способствовать тому, что теплые воздушные массы с востока и юго-востока накроют Украину. Как следствие, в первую неделю месяца будет наблюдаться теплая и преимущественно сухая погода на фоне довольно порывистого ветра.
"Можно сказать, что начало октября в большинстве областей Украины, с точки зрения погодных условий, будет соответствовать "бабьему лету", особенно на Левобережье страны и в юго-западных областях", — говорит синоптик.
Добавим, что, по данным Ventusky, с 4 по 10 октября днем в Украине столбик термометра будет прогреваться от +15 до +21 градуса. Самая теплая погода прогнозируется на востоке, юге и частично в центре страны. В то же время, на западе, особенно в горных регионах, возможны заморозки.
При этом Кибальчич говорит, что во второй декаде месяца (10-20 октября) в Украину будут поступать воздушные массы с юга и юго-запада. В результате средние показатели температуры сохранятся на достаточно высоком уровне для этого времени года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нескольких городах Украины недавно пошел первый снег.