"Бабье лето" возвращается? Каким регионам повезет с погодой в октябре

Первая декада октября удивит украинцев

Стремительное похолодание в конце сентября уже в первые дни октября сменится теплом и "бабьим летом". По словам синоптика Игоря Кибальчича, потепление будет сохраняться несколько дней.

Что нужно знать:

Когда в Украину придет "бабье лето"

Как долго будет держаться осеннее тепло в октябре

Будут ли заморозки в первой декаде месяца

Как отметил Кибальчич "Телеграфу", октябрь начнется с развития мощного антициклона в северо-восточной части Европы. Также в этот период будет снижаться давление над Балканским полуостровом и Адриатическим морем.

Эти два масштабных образования будут способствовать тому, что теплые воздушные массы с востока и юго-востока накроют Украину. Как следствие, в первую неделю месяца будет наблюдаться теплая и преимущественно сухая погода на фоне довольно порывистого ветра.

"Можно сказать, что начало октября в большинстве областей Украины, с точки зрения погодных условий, будет соответствовать "бабьему лету", особенно на Левобережье страны и в юго-западных областях", — говорит синоптик.

Добавим, что, по данным Ventusky, с 4 по 10 октября днем в Украине столбик термометра будет прогреваться от +15 до +21 градуса. Самая теплая погода прогнозируется на востоке, юге и частично в центре страны. В то же время, на западе, особенно в горных регионах, возможны заморозки.

Погода в Украине 4 октября

Погода в Украине 5 октября

При этом Кибальчич говорит, что во второй декаде месяца (10-20 октября) в Украину будут поступать воздушные массы с юга и юго-запада. В результате средние показатели температуры сохранятся на достаточно высоком уровне для этого времени года.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в нескольких городах Украины недавно пошел первый снег.