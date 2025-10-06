Родилась в Макеевке, озолотилась в Одессе: кто устроил богатую жизнь для судьи Богацкой и что спрятано в ее декларации

Жизнь одесской судьи Натальи Богацкой полностью соответствует её фамилии. Женщина любит шубы, украшения и хранит у себя под матрасом миллионы.

"Телеграф" рассказывает о жизни одной из самых богатых судей Одесской области.

Богацкая — успешная судья с "изюминкой"

Наталья Богацкая

Наталья Богацкая родилась 28 сентября 1977 г. в Макеевке Донецкой области.

В 1999 г. окончила Национальную юридическую академию им. Ярослава Мудрого и заочно – Горловский государственный педагогический институт иностранных языков.

С октября 2013 года по 2018-й возглавляла Одесский апелляционный хозяйственный суд,

с 2019 года стала председателем Юго-Западного апелляционного хозяйственного суда.

Богацкая входит в Руководящий комитет масштабного украинско-канадского проекта "Поддержка судебной реформы в Украине", где ведет активную деятельность и представляет нашу страну на международных форумах и встречах. А еще, по совместительству, в СМИ еще с 2019 года называют её "самой богатой судьей в Одесской области".

Миллионы в законе: пожиткам судьи могут позавидовать даже матерые бизнесмены

Взглянув на декларацию судьи становиться ясным, почему журналисты сделали такие громкие выводы. Даже несмотря на большую зарплату — 2 551 863 грн, декларация Натальи выглядит весьма зажиточной.

Зарплата судьи

Своего жилья судья не имеет, она снимает квартиру на 80 квадратов в Одессе. Хотя еще в 2020 году приобрела права на апартаменты (235 квадратов) в строящемся комплексе.

Своего жилья Богацкая не имеет

Богацкая вложилась в апартаменты

Еще Наталья очень любит дорогие украшения и шубы. В её декларации указано:

три шубы;

часы Chopard, Blu, Rolex, Van Der Bauwede;

шесть комплектов ювелирных изделий;

серьги;

кольца.

Судья Богацкая любит украшения

Ездит судья на автомобиле Lexus LS500H 2017 года выпуска, который она приобрела за 1 560 000 гривен в 2020 году.

Однако самая любопытная часть декларации Богацкой — это сбережения. Согласно документам, на её счетах храниться 563 тысячи долларов и 52 тысячи долларов (в пересчете на гривны около 30 миллионов).

На счетах у судьи десятки миллионов гривен

За чей счет банкет? Фамилия мужа имеет значение

Как пишут novyny.live, еще в 2019 году СМИ обращали внимание на указанные в декларации доходы и называли ее самой богатой судьей в Одесской области. В отчетных документах за 2018 год у нее было огромное состояние в десятки миллионов гривен, но почти все заработал ее бывший гражданский муж, бизнесмен Алексей Морщагин.

Супруг судьи громко прославился в СМИ

Действительно, в старых публикациях СМИ Богацкая фигурировала, как Наталья Морщагина. С такой фамилией она подавала старые декларации. Позже Морщагин указывался уже как сожитель.

Так вот, по данным Znaj.ua, Морщагин регулярно возглавлял список самых богатых родственников одесских судей. Сама судья тогда называла своего сожителя успешным бизнесменом, однако, как пишут журналисты, без "крыши" он едва ли бы сумел получать миллионные прибыли, год от года увеличивая свое состояние.

В материале журналистов указано, что основной бизнес Алексея Морщагина велся на неподконтрольных правительству территориях Донецкой области. Вместе с отцом Валерием Морщагиным он владел, "Трубопроволочной компанией" (ТПК).

"После начала конфликта на Донбассе ТПК была политически корректно перерегистрирована в Красноармейске (сегодня Покровск). Но это не мешало ей числиться "флагманом индустрии" так называемой "ДНР" с адресом в Макеевке — совпадающим с прежним адресом ТПК", — писали журналисты в 2019 году.

Он же контролировал 100% компании "Донецкспецсталь", которую в СМИ подозревали в якобы отмывании миллионов на тендерах с государственной "Укрзалізницей".

"Заработки в Украине не мешают Морщагину наслаждаться жизнью в семейном особняке в Донецке и спонсировать воюющих с Украиной террористов. Собственно говоря, как раз за деньги с коррупционных тендеров с "Укрзалізницей", Харьковским метрополитеном и другими распильщиками государственного бюджета Морщагин и помог своей жене купить кресло в Апелляционном хозсуде Одесской области", — утверждали в своей статье журналисты Znaj.

Два сапога — пара?

Наталья Богацкая

Но и сама Богацкая, как оказалось, не из "простых". Несмотря на свою нынешнюю одесскую прописку, имеет богатое донецкое прошлое. Служительница Фемиды, как утверждалось, была тесно связана и с донецкой мафией.

"Папа Богацкой еще во время своей работы в 1990-е в "Макеевугле" в Макеевке, задружился с бригадиром местных рэкетиров "Васей Битой", который впоследствии стал "респектабельным политиком" и смотрящим Януковича в Крыму Василием Джарты", — говорилось в материале 2019 года.

Напомним, ранее мы писали о том, как жизнь судьи из Киева превратилась в сказку во время войны.