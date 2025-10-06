Народилася у Макіївці, озолотилася в Одесі: хто влаштував багате життя для судді Богацької та що заховано у її декларації

Життя одеської судді Наталії Богацької повністю відповідає її прізвищу. Жінка любить шуби, прикраси та зберігає у себе під матрацом мільйони.

"Телеграф" розповідає про життя однієї з найбагатших суддів Одеської області.

Богацька — успішна суддя з "родзинкою"

Наталія Богацька

Наталія Богацька народилася 28 вересня 1977 р. у Макіївці Донецької області.

У 1999 р. закінчила Національну юридичну академію ім. Ярослава Мудрого та заочно – Горлівський державний педагогічний інститут іноземних мов.

З жовтня 2013 року до 2018-го очолювала Одеський апеляційний господарський суд,

з 2019 року стала головою Південно-Західного апеляційного господарського суду.

Богацька входить до Керівного комітету масштабного українсько-канадського проекту "Підтримка судової реформи в Україні", де веде активну діяльність та представляє нашу країну на міжнародних форумах та зустрічах. А ще, за сумісництвом, у ЗМІ з 2019 року називають її "найбагатшою суддею на Одещині".

Мільйони в законі: пожиткам судді можуть позаздрити навіть запеклі бізнесмени

Поглянувши на декларацію судді, стає зрозумілим, чому журналісти зробили такі гучні висновки. Навіть незважаючи на велику зарплату — 2 551 863 грн, декларація Наталії виглядає досить заможною.

Зарплата судді

Свого житла суддя не має, вона винаймає квартиру на 80 квадратів в Одесі. Хоча ще у 2020 році придбала права на апартаменти (235 квадратів) у комплексі, що будується.

Багацька не має свого житла

Багацька вклалася в апартаменти

Ще Наталя дуже любить дорогі прикраси та шуби. У її декларації зазначено:

три шуби;

годинник Chopard, Blu, Rolex, Van Der Bauwede;

шість комплектів ювелірних виробів;

сережки;

кільця.

Суддя Богацька любить прикраси

Їздить суддя на автомобілі Lexus LS500H 2017 року випуску, який вона придбала за 1 560 000 гривень у 2020 році.

Проте найцікавіша частина декларації Богацької — це заощадження. Згідно з документами, на її рахунках зберігатиметься 563 тисячі доларів та 52 тисячі доларів (у перерахунку на гривні близько 30 мільйонів).

На рахунках у судді десятки мільйонів гривень

За чий рахунок бенкет? Прізвище чоловіка має значення

Як пишуть novyny.live, ще у 2019 році ЗМІ звертали увагу на зазначені в декларації доходи та називали її найбагатшою суддею Одещини. У звітних документах за 2018 рік вона мала величезний статок у десятки мільйонів гривень, але майже все заробив її колишній цивільний чоловік, бізнесмен Олексій Морщагін.

Чоловік судді голосно прославився у ЗМІ

Справді, у старих публікаціях ЗМІ Богацька фігурувала як Наталя Морщагіна. З таким прізвищем вона подавала старі декларації. Пізніше Морщагін вказувався вже як співмешканець.

Так ось, за даними Znaj.ua, Морщагін регулярно очолював список найбагатших родичів одеських суддів. Сама суддя тоді називала свого співмешканця успішним бізнесменом, проте, як пишуть журналісти, без "криші" він навряд чи зумів би отримувати мільйонні прибутки, з року в рік збільшуючи свої статки.

У матеріалі журналістів зазначено, що основний бізнес Олексія Морщагіна вівся на непідконтрольних уряду територіях Донецької області. Разом з батьком Валерієм Морщагіним він володів "Трубодротовою компанією" (ТПК).

"Після початку конфлікту на Донбасі ТПК була політично коректно перереєстрована в Червоноармійську (сьогодні Покровськ). Але це не заважало їй вважатися "флагманом індустрії" так званої "ДНР" з адресою в Макіївці, що збігається з колишньою адресою ТПК", — писали журналісти у 2019 році.

Він же контролював 100% компанії "Донецькспецсталь", яку у ЗМІ підозрювали у нібито відмиванні мільйонів на тендерах із державною "Укрзалізницею".

"Заробітки в Україні не заважають Морщагіну насолоджуватися життям у сімейному особняку в Донецьку та спонсорувати воюючих з Україною терористів. Власне кажучи, якраз за гроші з корупційних тендерів з "Укрзалізницею", Харківським метрополітеном та іншими розпилювачами державного бюджету Морщагін і допоміг своїй дружині купити крісло в Апеляційному госпсуді Одеської області", — стверджували у статті журналісти Znaj.

Два чоботи – пара?

Наталія Богацька

Але й сама Богацька, як виявилось, не з "простих". Незважаючи на свою нинішню одеську прописку, має багате донецьке минуле. Служниця Феміди, як стверджувалося, була тісно пов’язана з донецькою мафією.

"Тато Богацький ще під час своєї роботи в 90-ті в "Макіїввугілля" в Макіївці, задружився з бригадиром місцевих рекетирів "Васею Битою", який згодом став "респектабельним політиком" і смотрящим та смотрящім Януковича в Криму Василем Джарти", — йшлося в матеріалі.

