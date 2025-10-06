"Зенит", который восхитил Илона Маска: сможет ли Украина снова покорять космос?

Украина когда-то была одной из ключевых держав советской космической программы: разработки днепровского КБ "Южное" и завода "Южмаш" дали миру ракеты и технологии, которыми восхищался даже Илон Маск. Сегодня индустрия практически разрушена — но остались знания, люди и опыт, которые теоретически можно превратить в ресурс для возрождения.

В этом материале мы разбираем, что именно создавала Украина, почему отрасль пришла в упадок и какие реалистичные пути вернуть ей жизнеспособность.

Этой статьей "Телеграф" начинает серию материалов "Непотерянное будущее" о промышленном и научном потенциале Украины. Следите на нашем сайте за новыми публикациями.

Чем Украина покоряла космос и вдохновила Илона Маска

Украина в составе СССР вносила критически важный вклад в программу "Энергия — Буран". "Буран" как многоразовая орбитальная система был одним из самых амбициозных проектов эпохи: он проектировался как транспортная платформа для грузов и людей, с возможностью многоразовой эксплуатации. Первый и единственный полёт "Бурана" состоялся 15 ноября 1988 года — в автоматическом режиме — и доказал работоспособность комплекса, хотя дальше проект не развивали.

Буран на самолете Мрия

Сколько стоила программа "Энергия"-"Буран"

16 миллиардов рублей (около 24 миллиардов долларов по официальному курсу или ~4 миллиарда долларов по неофициальному "реальному" курсу на то время)

Это оказалось неподъемными для СССР, который прекратил финансирование программы

Официально работы по Бурану были приостановлены в 1990 году, а в 1993 закрыты

Ключевая уникальность "Энергия-Буран" — модульность и высокая грузоподъёмность: система могла бы использоваться автономно для вывоза больших масс на орбиту, для межпланетных миссий и для пилотируемых полётов. Многие технические решения, разработанные в рамках программы, позже нашли своё применение в ракетно-космической технике СССР и за рубежом.

Утверждается, что за время разработки проекта Буран-Энергия было получено 230 уникальных технологий, в частности:

Новая термозащита на основе диоксида кремния и других материалов;

Материалы и технологии сборки;

Передовые системы жизнеобеспечения;

Криогенные топливные системы;

Новейшие бортовые компьютеры для управлением полетом в реальном времени и так далее.

Бывший инженер-конструктор КБ "Южное" Александр Кочетков в разговоре с "Телеграфом" рассказал, что без вклада Украины и Днепровского КБ "Южное" программа "Энергия-Буран" просто не существовала бы. Первая ступень ракетоносителя "Зенит" использовалась в качестве четырех разгонных блоков для ракетоносителя энергия "Буран". Также в Украине разрабатывались, например, системы наведения и термостойкие материалы.

Буран и ракета-носитель Энергия

А сама ракета "Зенит" — это еще одна история успеха украинских умов. И да, именно ею еще в 2017 году восхищался Илон Маск, назвав её одной из лучших в мире.

"Зенит". Она, наверное, лучшая после наших Илон Маск.

"Зенит": техническая гордость и международный след

Ракета "Зенит" — отдельная глава украинской ракетостроительной школы. Созданная конструкторским бюро "Южное" в Днепре, она стала одной из самых удачных средне-классных носителей своего времени. Первая "Зенит-2" стартовала 21 июня 1985 года; модификации "Зенит-3SL" и "Зенит-3SLБ" позднее использовались в программах как наземных, так и морских стартов, в том числе с платформы "Одиссей".

"Зенит" отмечал Илон Маск, когда говорил о ней как об ориентире для первых ракет SpaceX. Всего за годы эксплуатации различных модификаций было совершено несколько десятков пусков, включая успешный вывод метеоспутников в 2015 году.

"Да, Илон Маск, когда начинал делать SpaceX, ракету Falcon, он публично говорил, что ориентиром для него была как раз ракета Зенит именно потому, что она имела полностью автоматизированный старт" Александр Кочетков

Этот международный след делал "Зенит" не только технологическим достижением, но и предметом внешнеэкономического сотрудничества: ракета участвовала в коммерческих запусках, что приносило валюту и поддерживало цепочки поставок и квалифицированные кадры.

Ракета Зенит

Причины упадка: где сломалась система

Упадок космической отрасли в независимой Украине происходил постепенно и по многим направлениям. Во-первых, разрушались производственные мощности: без стабильного финансирования и заказов предприятия теряли рабочую нагрузку и техперсонал. Во-вторых, происходил массовый отток кадров — старшие поколения уходили по возрасту, а молодёжь не приходила.

На смену им почти никто не пришел ибо данная отрасль перестала быть престижной и высокооплачиваемой в Украине Александр Кочетков.

КБ Южное

Таким образом, резюмирует Кочетков, чтобы все это восстановить, нужно буквально начинать все с начала.

Но это не то чтобы очень плохо. Дело в том, что космическая отрасль в современном мире уже давно ушла вперед, а большинство тех старых наработок, которые были, уже давно устарели. То есть если мы имеем какое-то намерение восстановить, ракетно-космическую отрасль, то это нужно будет делать фактически от нуля. Ну опираясь на исторический какой-то потенциал, на то, что мы могли и сможем сейчас Александр Кочетков

Даже при наличии инфраструктуры и документов, для конкурентоспособности сегодня необходимы новые материалы, цифровизация проектирования и интеграция в международные экосистемы.

Что реально уцелело: знания, опыт и производственные узлы

Несмотря на упадок, у Украины остались значимые активы: базы знаний, отдельные специалисты, опыт практической отработки ракетной техники и комплектующих, а также отдельные производственные мощности, которые можно реконвертировать. Особенно ценен практический опыт эксплуатации и запуска — именно он часто интересует международных партнёров.

Эти активы не представляют собой "готовую машину", но дают преимущество в сравнении с нулём: на их основе можно быстрее, чем с нуля, формировать проекты сотрудничества и локального производства. При грамотной государственной политике и привлечении партнёров часть компетенций можно использовать в современных программах — например, в разработке компонентной базы, наземных сервисов и адаптации старых решений под современные требования.

Важно отметить: для эффективного возрождения потребуются инвестиции не только в производство, но и в образование, подготовку молодёжи и создание привлекательных условий для возвращения или удержания специалистов.

Американская ракета-носитель «Антарес», изготовленная с участием «Южмаша»

Перспективы и сценарии возрождения

Возрождение отрасли возможно, но лишь при сочетании нескольких условий: политической воли и финансирования на высоком уровне, стратегии интеграции с международными игроками и программы подготовки кадров. Полностью восстановить прежний объём производства в короткие сроки нереалистично — гораздо реалистичнее постепенное встраивание в международные цепочки и развитие нишевых компетенций.

Один из сценариев — акцент на кооперации с зарубежными фирмами: предоставление украинского опыта и практических данных в обмен на инвестиции, производство комплектующих или совместные разработки. Это может быть особенно эффективно в военных и двойных прикладных технологиях, где опыт практического применения ракетной техники ценен.

"Если создать систему использования информации, боевого использования различных ракет, баллистических, зенитных, то эта информация бесценна. При наличии такой информации, если она будет в пользовании каких-то ракетных фирм находится, государство их передает, систематизируют, то тогда с нами будут сотрудничать, потому что опыт практического использования ракетной техники, это бесценно. Это единственное, что у нас есть, и на этом можно сыграть" Александр Кочетков

Как украинские ракетостроители сотрудничают с иностранными компаниями

Украинские ракетостроители, в первую очередь КБ "Южное" и "Южмаш", сотрудничают с иностранными компаниями, такими как Northrop Grumman и Европейским космическим агентством (ESA), в космической отрасли, а также получают военную помощь от союзников.

Южмаш сейчас

Возможные направления сотрудничества

Поставка комплектующих и узлов для иностранных носителей.

Совместные программы разработки небольших спутников и компонентов.

Консультации и передача эксплуатационного опыта (стартовые операции, наземная инфраструктура).

Лицензирование технологий и совместные производства.

Научно-техническое партнёрство в области материаловедения и термозащиты.

Другой путь — фокусирование на коммерческих и прикладных нишах: малые спутниковые платформы, производство специфичных материалов, системы управления и телеметрии. Такой подход требует меньших стартовых вложений и позволяет быстрее выйти на международный рынок.

Ракета-носитель «Вега» (23 июня 2015), для которой «Южмаш» осуществлял производство двигателя РД-843

Заключение

Украина действительно имела и имеет технологическое наследие, которое даёт ей основания претендовать на возвращение в космическую сферу, но это не произойдёт автоматически. Необходим комплексный подход: государственная стратегия, инвестиции, образование и внешнее партнёрство. Восстановление отрасли — задача долгосрочная, требующая политической воли и понимающей экономики. При правильном подходе украинский космический потенциал может превратиться из "воспоминаний о величии" в практическое конкурентное преимущество в новых нишах глобального рынка.

