Наука не може це пояснити: де в Україні чудотворна ікона, яка сама себе "сфотографувала"

У київському Введенському монастирі зберігається ікона, яка несподівано залишила свій відбиток на склі

Уявіть собі: на склі, що захищає стародавню ікону, раптом з'являється сріблястий відбиток образу – ніби фотографія, зроблена невидимою рукою. Ікона не торкається скла, але її силует проявляється на зворотному боці, змінюючись залежно від освітлення.

Що ж насправді сталося у київському монастирі в 1993 році? Чому древній образ, що вперше згадується ще в XV столітті, і досі вважається одним із найбільш чудотворних в Україні? "Телеграф" розшукав все цікаве про цю ікону.

Давня історія святого образу

Перша згадка про ікону датується 1420 роком, коли вона з'явилася на Кам'яному озері у Псковській області. Про це свідчить запис у Псковському літописі. На жаль, оригінальний образ не зберігся до наших днів, однак його духовна сила продовжує жити у численних списках ікони.

Ікона "Призри на смирення"

Один із таких списків ХІХ століття нині зберігається у Київському Введенському чоловічому монастирі. Цей образ має особливу історію — його передала обителі у 1992 році схимонахиня Феодора, яка берегла святиню протягом 55 років.

Нерукотворне диво 1993 року

Особливо дивовижна подія сталася через рік після передачі ікони монастирю. У 1993 році на склі, що захищало образ у рамі, несподівано проявився сріблястий відбиток силуетів Богоматері і Немовляти. Що найдивовижніше — ікона не торкалася скла, проте її обриси чудесним чином відбилися на його зворотному боці.

Ікона "Призри на смирення" та її відбиток

Київські вчені провели ретельне дослідження цього феномену. Їхній висновок вразив навіть скептиків: це органічний нерукотворний відбиток — явище, яке досі не має наукового пояснення. Відбиток має унікальну властивість: він виглядає по-різному на білому і темному тлі, нагадуючи негатив і позитив фотографії. Його помістили у кіот поряд із самою іконою, де він і зберігається донині, привертаючи увагу паломників з усього світу.

Офіційне визнання чудотворності

У 1995 році Священний Синод Української Православної Церкви офіційно визнав ікону "Призри на смирення" чудотворною. Це рішення підкреслило її особливе духовне значення та визнання серед православних вірян.

Ікона "Призри на смирення"

У чому допомагає ікона

Віряни свідчать, що молитви перед іконою "Призри на смирення" дають особливу допомогу у різних життєвих ситуаціях:

заступництво для людей, які зазнають утисків та несправедливості;

відновлення віри у скрутні часи;

розкриття правди у складних обставинах;

зцілення від різних захворювань;

підтримка у розв'язанні проблем із житлом;

мир у душі та подолання зневіри.

Численні паломники засвідчують отримання зцілень та духовної підтримки після молитви перед цим святим образом.

День шанування

29 вересня — день особливого вшанування ікони "Призри на смирення". У цей день до Київського Введенського чоловічого монастиря приходять численні паломники та прихожани, щоб помолитися за здоров'я, попросити заступництва у Пресвятої Богородиці, знайти мир у душі та отримати духовну підтримку.

Ця ікона нагадує вірянам про силу смирення, щирої молитви та непохитної віри у Божу допомогу. Її історія, сповнена чудес та незвичайних явищ, продовжує зміцнювати віру тисяч православних християн.

Раніше "Телеграф" розповідав про ікону, молитва перед якою змусила ворожий флот відступити без пострілу. Це одна з найшанованіших чудотворних святинь України, що вже понад 180 років дарує зцілення та духовну підтримку вірянам.