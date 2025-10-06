Людям с коррупционным шлейфом - нельзя: политтехнолог высказался об одном из кадидатов в руководство НАН

На должность во влиятельном подразделении академии претендует лицо с коррупционным прошлым

В четверг, 9 октября, в НАН должны пройти выборы президента. Однако среди кандидатов на должность есть и те, чья репутация запятнана, в частности, выборы академика-секретаря Отделения истории, философии и права. И вот именно на последнюю должность претендует лицо, чья репутация запятнана коррупционным прошлым. Речь идет об академике и нардепе от "Слуги народа" Александре Копиленко.

На это обращает внимание политтехнолог Тарас Загородний. Эксперт отмечает, что победа Копыленко якобы уже "решена".

Выборы на место академика-секретаря во влиятельном подразделении проходят 8 октября. В его состав входит более 15 научных учреждений социогуманитарного профиля.

"Мои источники в академии утверждают: все уже знают, что победит Копыленко. Говорят, что его активно "продвигает" действующее руководство НАН, а по слухам даже председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Других претендентов вроде бы уговаривают не выдвигать свои кандидатуры", — пишет Загородний.

Политтехнолог добавляет, что особое любопытство вызывает коррупционный бекграунд академика Копиленка в научной среде.

"Он занимал руководящие должности в Институте законодательства — был директором, председателем спецсовета, членом экспертного совета МОН по правоведению. Известная украинская ученая Нина Нижник вспоминала, как Копиленко якобы заставлял сотрудников писать диссертации для чиновников и народных депутатов. За защиту таких работ, по слухам, требовали деньги", – объясняет Загородний.

По его словам, после увольнения из института Копиленко неоднократно пытался получить высокие должности – руководителя аппарата Верховной Рады, ректора КНУ имени Тараса Шевченко, директора Института государства и права им. Корецкого, президента Национальной академии правовых наук, судьи КСУ. Однако ни разу его кандидатуру не поддержали.

В то же время, уже в 2025 году Минобразования исключило Копиленко из экспертного совета по правоведению. Неофициальная причина – обвинение в коррупции.

"И последнее, но самое главное. В этом году господин академик не прошел проверку на добродетель во время конкурса на судью Конституционного Суда Украины — он не смог объяснить происхождение своего состояния в Украине и за рубежом.

Именно поэтому у меня вызывает такое удивление, что сейчас он снова претендует на руководящий пост — теперь уже в НАН Украины", — пишет Загородний.

Более того, как добавляет эксперт, устав Академии четко запрещает избирать на руководящие должности лиц, не прошедших проверку на добродетель. А упомянутый ранее Копыленко провалил такую проверку в 2025 году перед Совещательной группой экспертов с участием международных представителей.

Кроме того, добавляет политтехнолог, по сообщениям СМИ, в его декларациях выявлены признаки недостоверного декларирования и возможное сокрытие значительных доходов.

"По моему убеждению, в академии на руководящих должностях должны работать люди без коррупционного шлейфа. Считаю, что правоохранительные органы должны проверить факты, свидетельствующие о возможной коррупции в деятельности Александра Копиленко", — резюмирует Загородний.

Возвращаясь к выборам в президенты НАН, эксперт отмечает, что среди самых известных кандидатов — действующий руководитель Анатолий Загородний и Богдан Данилишин.

Политтехнолог предполагает, что, возможно, именно с выборами связаны многочисленные аудиты (Госслужб службы и Счетной палаты) и периодически появляющиеся в СМИ обвинения в неэффективном управлении академией. Он добавляет, что народные депутаты даже зарегистрировали постановление о создании временной следственной комиссии по проверке работы государственных структур, в том числе и академии наук.

"По слухам, определенные интересы в назначении на должности в НАН имеет спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Понятно, что в условиях войны государство не может позволить себе значительные средства выделять на науку, поэтому в условиях ограниченного финансирования крайне важно эффективное управление институтами академии. И это первая задача нового президента НАН", — пишет эксперт.