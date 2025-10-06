Россияне атаковали Харьков дронами: в части города пропал свет (обновляется)

Горожане просят находиться в укрытиях к отбою угрозы

Россияне в очередной раз за понедельник, 6 октября, атаковали Харьков дронами. В городе после многочисленных взрывов частично исчез свет.

23:59 Мониторы сообщают, что в небе области находятся еще 9 БПЛА типа "Шахед": по одному летят на Коломак и Гуты и сразу семь — на Лозовую.

23:54 Местные каналы подтверждают, что на месте прилетов наблюдается большой пожар.

Дым от пожара заметно издалека

23:50 По информации Ситуационного центра, этой ночью враг нанес по Харькову 25 ударов "шахедами", сообщил мэр города Игорь Терехов. Все были по Немышлянскому району, подчеркнул он.

23:32 Российский телеграмм-канал Shot пишет, что дроны "Герань-2" нанесли удар по энергетической и материально-технической инфраструктуре Харькова, атаковав склады с ГСМ и электроподстанцию.

Дым в Харькове

23:18 В сети выложили размытое фото с дымом после попадания для понимания масштабов пожара.

Пожар в Харькове после атаки

Администраторы местных телеграмм-каналов отмечают, что количество взрывов было таким, что они даже сбились со счета.

23:12 Харьков содрогается от взрывов.

Как сообщает мэр города Игорь Терехов, под обстрелом Индустриальный район Харькова. Между тем, мониторинговые чаты отмечают, что в направлении города летят еще дроны.

"За двадцать минут дроновой атаки на Харьков прогремели около двух десятков взрывов. В городе вспыхнули несколько пожаров", — отметил мэр.

23:05 Ожидается 5 дронов.

22:49 Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов проинформировал, что по предварительной информации, в Немышлянском районе Харькова вспыхнул пожар. На место вражеской атаки направляются медики.

Информация о пострадавших и последствиях попадания уточняется.

Подразделения ГСЧС и бригады экстренной медицинской помощи работают в усиленном режиме, сообщает чиновник.

22:40 Около 20 дронов на Харьков, пишут мониторы.

Новость дополняется…

