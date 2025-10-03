"Мы пахали – и я трактор". Почему Трамп передает Украине ракеты Tomahawk и Barracuda

США хотят контролировать наши удары вглубь России, но у СОУ есть выбор

Президент США Дональд Трамп вынужден был согласиться на передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk и Barracuda и разведывательных данных, потому что тоже хочет оказаться на стороне победителя. Ведь именно ударами по дальним целям Силы обороны Украины (СОУ) разрушают экономику РФ.

Что нужно знать:

Украина имеет оружие, способное заменить ракеты Tomahawk и Barracuda

СОУ могут нанести удары по РФ и без разведданных из США

Войну с Путиным нужно кончать силой

Об этом на YouTube-канале Telegraf UA рассказал экономист, управляющий партнер "Национальной антикризисной группы" Тарас Загородний. Он объяснил, почему действия США — это политика с двойным дном.

— Это был вынужденный шаг, потому что они понимают: нужно помогать, потому что украинцы без них могут справиться. Цели были всем известны и без американцев. Как показала история, когда "выключалась" разведка после 28 февраля, удары по территории России продолжились. И американцы были вынуждены возвращаться назад, потому что поняли: выключай, не выключай, украинцы найдут возможности это по-другому сделать, говорит политический эксперт.

Он напомнил, что Украина бьет по стационарным целям в России, поэтому не было большой проблемы найти альтернативные способы ударить по ним.

— Плюс у Украины есть собственное оружие. И это заставляет американцев подключаться к процессу, потому что они выглядат не очень хорошо. Что такое дать Украине ракеты? Это значит контролировать удары. Тут тоже хитроватая позиция, эдакая политика с двойным дном, — говорит политолог.

По его мнению, в США все больше понимают, что Путин не согласится на мирные переговоры, поэтому войну следует заканчивать силовым путем. Так что лучше стать на сторону Украины.

— Украина сама может все раздолбать. А потом окажется, что американцы ничего не делали. Очень похожая ситуация, как с Израилем и Ираном, когда Израиль раздолбал противовоздушную оборону Ирана. Тогда Трамп понял, что можно безопасно побомбить. Побомбили и сказали: "Мы пахали — я и трактор", — иронизирует Тарас Загородний.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", как удары по российским НПЗ ставят на колени экономику РФ.