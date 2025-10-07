Трамп почти решил передать Украине Tomahawk, но все не так просто

Киев все ближе к получению вооружения, которое может оказать существенное влияние на ход войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "практически" принял решение о передаче Украине многоцелевых крылатых ракет Tomahawk. Однако перед их предоставлением глава Белого дома "задаст несколько вопросов" Киеву.

Что нужно знать:

Глава США "практически" принял решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, но у него есть "несколько вопросов"

Tomahawk имеют дальность до 2500 километров и тяжело сбиваются

Путин признал, что эти ракеты могут нанести вред России, и заявил о "новом этапе эскалации"

О своем решении Трамп сказал 6 октября во время общения с журналистами, видео которого обнародовал Белый дом. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации в войне между Украиной и Россией.

Да, я практически принял решение отправить в Украину Tomahawk… Я задам несколько вопросов (Киеву, — ред.) Я не ищу эскалации, Дональд Трамп

Tomahawk — точная ракета, которую тяжело сбить

Украина стремится получить Tomahawk, так как эти ракеты считаются одними из лучших и имеют высокую точность. Она и способность лететь на низких высотах, являются главным преимуществом этого вооружения. Благодаря этому ракеты применяются для ударов по военным объектам: командным пунктам, аэродромам и системам ПВО.

Благодаря оснащению разнообразными типами боеголовок Tomahawk может выполнять широкий спектр задач. Еще одно преимущество в том, что благодаря современной системе наведения и высокой маневренности эту крылатую ракету тяжело сбить.

Основные характеристики Tomahawk

Ракета Tomahawk. Фото: Википедия

тип – стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета;

класс – земля-земля, воздух-земля;

дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 км;

масса (в зависимости от модификации) – 1180 – 1500 килограммов;

скорость – 880 километров в час (дозвуковая);

боевая часть – ядерная/кассетная/бронебойная/полубронебойная/бетонобойная/проникающая;

вес боевой части – 450 килограммов;

система наведения – DSMAC;

точность (в зависимости от модификации) – 5 – 80 метров.

Характеристики ракеты Tomahawk. Инфографика NV

В Кремле уже испугались, Путин пригрозил США

На днях глава России Владимир Путин впервые прокомментировал возможные поставки в Украину американских ракет Tomahawk. Он, как всегда, заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя". При этом глава Кремля признал, что это мощное и серьезное вооружение, которое может нанести вред России.

Российский лидер, пытаясь остановить Трампа от передачи Киеву этих крылатых ракет, заявил, что это "совершенно качественно новый этап эскалации" со США и "очень повредит отношениям" Москвы и Вашингтона. Он добавил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно".

Напомним, "Телеграф" поинтересовался у авиационного эксперта Валерия Романенко, какой из самолетов наших Воздушных сил можно было бы использовать для запуска ракет Tomahawk.