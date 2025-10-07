Трамп почти решил передать Украине Tomahawk, но все не так просто
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Киев все ближе к получению вооружения, которое может оказать существенное влияние на ход войны
Президент США Дональд Трамп заявил, что он "практически" принял решение о передаче Украине многоцелевых крылатых ракет Tomahawk. Однако перед их предоставлением глава Белого дома "задаст несколько вопросов" Киеву.
Что нужно знать:
- Глава США "практически" принял решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, но у него есть "несколько вопросов"
- Tomahawk имеют дальность до 2500 километров и тяжело сбиваются
- Путин признал, что эти ракеты могут нанести вред России, и заявил о "новом этапе эскалации"
О своем решении Трамп сказал 6 октября во время общения с журналистами, видео которого обнародовал Белый дом. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации в войне между Украиной и Россией.
Да, я практически принял решение отправить в Украину Tomahawk… Я задам несколько вопросов (Киеву, — ред.) Я не ищу эскалации,
Tomahawk — точная ракета, которую тяжело сбить
Украина стремится получить Tomahawk, так как эти ракеты считаются одними из лучших и имеют высокую точность. Она и способность лететь на низких высотах, являются главным преимуществом этого вооружения. Благодаря этому ракеты применяются для ударов по военным объектам: командным пунктам, аэродромам и системам ПВО.
Благодаря оснащению разнообразными типами боеголовок Tomahawk может выполнять широкий спектр задач. Еще одно преимущество в том, что благодаря современной системе наведения и высокой маневренности эту крылатую ракету тяжело сбить.
Основные характеристики Tomahawk
- тип – стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета;
- класс – земля-земля, воздух-земля;
- дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 км;
- масса (в зависимости от модификации) – 1180 – 1500 килограммов;
- скорость – 880 километров в час (дозвуковая);
- боевая часть – ядерная/кассетная/бронебойная/полубронебойная/бетонобойная/проникающая;
- вес боевой части – 450 килограммов;
- система наведения – DSMAC;
- точность (в зависимости от модификации) – 5 – 80 метров.
В Кремле уже испугались, Путин пригрозил США
На днях глава России Владимир Путин впервые прокомментировал возможные поставки в Украину американских ракет Tomahawk. Он, как всегда, заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя". При этом глава Кремля признал, что это мощное и серьезное вооружение, которое может нанести вред России.
Российский лидер, пытаясь остановить Трампа от передачи Киеву этих крылатых ракет, заявил, что это "совершенно качественно новый этап эскалации" со США и "очень повредит отношениям" Москвы и Вашингтона. Он добавил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно".
Напомним, "Телеграф" поинтересовался у авиационного эксперта Валерия Романенко, какой из самолетов наших Воздушных сил можно было бы использовать для запуска ракет Tomahawk.