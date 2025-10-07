Укр

Трамп почти решил передать Украине Tomahawk, но все не так просто

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Трамп сделал заявление относительно Tomahawk для Украины, Путин нервничает Новость обновлена 07 октября 2025, 08:43
Трамп сделал заявление относительно Tomahawk для Украины, Путин нервничает. Фото Коллаж "Телеграф"

Киев все ближе к получению вооружения, которое может оказать существенное влияние на ход войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что он "практически" принял решение о передаче Украине многоцелевых крылатых ракет Tomahawk. Однако перед их предоставлением глава Белого дома "задаст несколько вопросов" Киеву.

Что нужно знать:

  • Глава США "практически" принял решение передать Украине крылатые ракеты Tomahawk, но у него есть "несколько вопросов"
  • Tomahawk имеют дальность до 2500 километров и тяжело сбиваются
  • Путин признал, что эти ракеты могут нанести вред России, и заявил о "новом этапе эскалации"

О своем решении Трамп сказал 6 октября во время общения с журналистами, видео которого обнародовал Белый дом. Американский лидер подчеркнул, что не хочет эскалации в войне между Украиной и Россией.

Да, я практически принял решение отправить в Украину Tomahawk… Я задам несколько вопросов (Киеву, — ред.) Я не ищу эскалации,

Дональд Трамп

Tomahawk — точная ракета, которую тяжело сбить

Украина стремится получить Tomahawk, так как эти ракеты считаются одними из лучших и имеют высокую точность. Она и способность лететь на низких высотах, являются главным преимуществом этого вооружения. Благодаря этому ракеты применяются для ударов по военным объектам: командным пунктам, аэродромам и системам ПВО.

Благодаря оснащению разнообразными типами боеголовок Tomahawk может выполнять широкий спектр задач. Еще одно преимущество в том, что благодаря современной системе наведения и высокой маневренности эту крылатую ракету тяжело сбить.

Основные характеристики Tomahawk

Ракета Томагавк
Ракета Tomahawk. Фото: Википедия
  • тип – стратегическая или тактическая дозвуковая крылатая ракета;
  • класс – земля-земля, воздух-земля;
  • дальность (в зависимости от модификации) – 870 – 2 500 км;
  • масса (в зависимости от модификации) – 1180 – 1500 килограммов;
  • скорость – 880 километров в час (дозвуковая);
  • боевая часть – ядерная/кассетная/бронебойная/полубронебойная/бетонобойная/проникающая;
  • вес боевой части – 450 килограммов;
  • система наведения – DSMAC;
  • точность (в зависимости от модификации) – 5 – 80 метров.
Характеристики ракеты Томагавк
Характеристики ракеты Tomahawk. Инфографика NV

В Кремле уже испугались, Путин пригрозил США

На днях глава России Владимир Путин впервые прокомментировал возможные поставки в Украину американских ракет Tomahawk. Он, как всегда, заявил, что ракеты якобы "не изменят ситуацию на поле боя". При этом глава Кремля признал, что это мощное и серьезное вооружение, которое может нанести вред России.

Российский лидер, пытаясь остановить Трампа от передачи Киеву этих крылатых ракет, заявил, что это "совершенно качественно новый этап эскалации" со США и "очень повредит отношениям" Москвы и Вашингтона. Он добавил, что "применять Tomahawk без прямого участия американских военнослужащих невозможно".

Напомним, "Телеграф" поинтересовался у авиационного эксперта Валерия Романенко, какой из самолетов наших Воздушных сил можно было бы использовать для запуска ракет Tomahawk.

Теги:
#Украина #Дональд Трамп #Томагавк #Tomahawk