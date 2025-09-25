Не пройти, не проехать. На границе Украины коллапс из-за возвращающихся домой хасидов (видео)
Наиболее перегруженный пункт Шегини
На границе Украины с Польшей и Молдовой образовались огромные очереди. Основная причина – паломники-хасиды, приезжавшие в Умань праздновать иудейский Новый год, возвращаются домой.
Факты:
- На границе с Польшей и Молдовой образовались большие очереди.
- Самая большая нагрузка наблюдается в Шегинях.
- Есть сообщения о стычках.
На границе с Польшей и Молдовой коллапс. Что говорят в ГПСУ
Как отмечают пограничники, сейчас образовались пробки во Львовской области на границе и контрольно-пропускных пунктах (КПП) из-за паломников. Они уезжают из Украины после празднования иудейского Нового года Рош га-Шана 2025. На пункте Шегини-Медика наблюдается наибольшая нагрузка.
Текущая загрузка пунктов пропуска (количество авто в очереди на 14:00):
- Угринов – 20
- Рава-Русская – 20
- Грушев – 40
- Краковец – 80
- Шегини – 120
- Смельница – 0
- Нижанковичи – 30.
Как выглядят КПП с Польшей и Молдовой сейчас
В сети уже публикуют много видео, где видно, что на границе с Польшей и Молдовой настоящий коллапс. Из-за возвращения хасидов образовались огромные пробки из авто, автобусов и людей. Уже есть сообщения даже о первых стычках и драках.
Кроме того, ситуация на границе в Одесской области остается сложной. Огромная очередь видна в Орловке. На всех КПП пробки и куча авто. Трассы также перегружены.
Пограничники призывают украинцев не паниковать, а по возможности выбрать менее перегруженные КПП. В материале есть не менее трех сервисов, которые помогут в этом вопросе.
Ранее "Телеграф" рассказывал, насколько увеличился поток украинских мужчин в Польшу.