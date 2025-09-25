Не пройти, не проехать. На границе Украины коллапс из-за возвращающихся домой хасидов (видео)

Наиболее перегруженный пункт Шегини

На границе Украины с Польшей и Молдовой образовались огромные очереди. Основная причина – паломники-хасиды, приезжавшие в Умань праздновать иудейский Новый год, возвращаются домой.

На границе с Польшей и Молдовой образовались большие очереди.

Самая большая нагрузка наблюдается в Шегинях.

Есть сообщения о стычках.

Как отмечают пограничники, сейчас образовались пробки во Львовской области на границе и контрольно-пропускных пунктах (КПП) из-за паломников. Они уезжают из Украины после празднования иудейского Нового года Рош га-Шана 2025. На пункте Шегини-Медика наблюдается наибольшая нагрузка.

Текущая загрузка пунктов пропуска (количество авто в очереди на 14:00):

Угринов – 20

Рава-Русская – 20

Грушев – 40

Краковец – 80

Шегини – 120

Смельница – 0

Нижанковичи – 30.

Как выглядят КПП с Польшей и Молдовой сейчас

В сети уже публикуют много видео, где видно, что на границе с Польшей и Молдовой настоящий коллапс. Из-за возвращения хасидов образовались огромные пробки из авто, автобусов и людей. Уже есть сообщения даже о первых стычках и драках.

Кроме того, ситуация на границе в Одесской области остается сложной. Огромная очередь видна в Орловке. На всех КПП пробки и куча авто. Трассы также перегружены.

Пограничники призывают украинцев не паниковать, а по возможности выбрать менее перегруженные КПП. В материале есть не менее трех сервисов, которые помогут в этом вопросе.

