В СБУ опровергли информацию о подготовке подозрения главе САП Клименко

В пресс-службе СБУ рассказали о неправдивой информации, которая выходит в СМИ уже который день

В СМИ на протяжении нескольких дней распространяется информация, что якобы Служба безопасности Украины изучает возможную причастность руководителя САП Александра Клименко к одному из дел, в котором свидетельствует нардеп Федор Христенко. Однако данная информация не соответствует действительности.

Об этом "Телеграфу" стало известно от пресс-службы СБУ. Там отметили, что досудебное расследование по уголовному производству в отношении нардепа от ОПЗЖ Федора Христенко продолжается, ему сообщено о подозрении в государственной измене.

6 октября издание "Бабель", ссылаясь на собственные источники, сообщило, что якобы один из собеседников не исключил, что в ближайшее время Клименко могут объявить о подозрении, а это может стать основанием для его отстранения. Также СМИ заявляет, что Христенко дает показания по поводу Клименко. Речь идет о деле бывших сотрудников НАБУ.

Александр Клименко. Фото: gp.gov.ua

Также неправдивы данные от источников, что "в ближайшее время Клименко могут объявить подозрение, а это может стать основанием для его отстранения, — сказали в пресс-службе СБУ.

Дело Христенко

6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины задержала и доставила в суд народного депутата бывшей ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревают в государственной измене. По данным пресс-службы Офиса генпрокурора, в момент задержания он находился на территории Украины. В сообщении указано, что нардеп был завербован российской ФСБ очень давно и длительное время выполнял ее поручения.

В частности, в течение 2020-2021 годов подозреваемый народный депутат наладил эффективный механизм влияния на руководство одного из правоохранительных органов Украины, что позволяло обеспечить сбор и оперативную передачу представителям РФ необходимой информации, - говорится в сообщении.

Согласно данным правоохранителей, Христенко был завербован ФСБ еще во времена Виктора Януковича, после чего он наладил тесный контакт с агентом НАБУ Русланом Магамедрасуловым. Через него Христенко пытался повлиять на деятельность Бюро экономической безопасности (БЭБ).

Федор Христенко

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что успел нажить депутат ОПЗЖ Христенко. Его декларация которого скрывает немалое состояние и недвижимость.