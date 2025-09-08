Ее называли одной из самых завидных невест Горловки: что известно о жене нардепа Христенко

Жена политика владеет элитной недвижимостью и автомобилями

Народный депутат запрещенной партии ОПЗЖ Федор Христенко, подозреваемый в государственной измене, состоит в браке с Мариной Кондауровой. Политик часто регистрировал имущество на свою избранницу.

"Телеграф" расскажет, что известно о жене политика, который сотрудничал с Россией, а также чем она занимается.

Что известно о жене Федора Христенко

Марина Кондаурова родилась в 1989 году в Горловке Донецкой области. Девушка происходила из богатой семьи: отец был депутатом городского совета и близким другом бывшего мэра Горловки Ивана Сахарчука, а мать владела туристическим агентством "Вокруг света" и ООО "ДиКон".

Марина Кондаурова, фото из сети

Кондаурова входила в десятку самых завидных невест Горловки, занимая в этом списке второе место. Девушка передвигалась по городу на элитном автомобиле Porsche Panamera, который был едва ли не единственным в Горловке на то время.

Марина была завидной невестой Горловки, фото из сети

Пара познакомилась на экономико-правовом факультете Донецкого национального университета. Тогда Христенко был молодым аспирантом, а Марина — студенткой. Вскоре они обручились, а в 2014 году у супругов родилась дочь Кристина.

Федор и Марина Христенко, фото 368.media

С этого времени и произошел карьерный рост Федора. Некоторое время он работал менеджером на Донецком заводе алюминиевых профилей, а затем открыл с партнером бизнес в сфере пассажирских автоперевозок. В 2019 году мужчина стал народным депутатом от пророссийской партии ОПЗЖ.

В 2020 году жена нардепа отметила день рождения в одном из самых дорогих заведений Москвы — "4 сезона". Празднование стоило 1 миллион долларов. Там выступали российские певцы-путинисты Филипп Киркоров, Николай Басков, Григорий Лепс, Александр Ревва, Полина Гагарина, группа "Руки вверх". Нардеп не задекларировал траты на день рождение жены. Тогда Центр противодействия коррупции обратился в Национальное агентство по предотвращению коррупции для проверки состояния политика.

Марина Христенко на дне рождения в Москве, фото из сети

После начала полномасштабного вторжения России в Украине супруги Христенко переехали в Варшаву. Впоследствии они сменили место жительства на Объединенные Арабские Эмираты. Интересно, что в декларации нардепа за 2024 год нет информации о его доходах и жены Марины. Вместо этого можно увидеть большое количество недвижимости, автомобилей и другого имущества. На Марину записано:

квартира в Киеве более 2,2 млн грн;

земельный участок площадью 2 090 м² за 320 886 грн;

жилой дом площадью 400 м2;

квартира в Москве площадью 176 м2;

квартира в Польше площадью 173 м2;

семь автомобилей брендов Range Rover, Porsche Cayenne, BMW, Bentle, Mercedes-Benz, Volkswagen Passat, Audi.

Христенко владеет недвижимостью в Украине, скриншот "Телеграфа"

У Христенко есть жилье в России, скриншот "Телеграфа"

На Христенко записаны люксовые автомобили, скриншот "Телеграфа"

Кроме этого, супруги владеют 22 наручными часами элитных марок Rolex, Van Cleef & Arpels, Bvlgari. Среди прочего, Марина имеет 53 ювелирных изделия брендов Graff, Cartier, Van Cleef & Arpels, Giorgio Visconti, Harry Winston.

У Христенко есть роскошные ювелирные изделия, скриншот "Телеграфа"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о жене совладельца "Квартала-95" Тимура Миндича. Она лично знакома с президентом Украины Владимиром Зеленским.