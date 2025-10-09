У СБУ спростували інформацію про підготовку підозри голові САП Клименку

У пресслужбі СБУ розповіли про неправдиву інформацію, яка виходить у ЗМІ вже котрий день

У ЗМІ протягом кількох днів поширюється інформація, що нібито Служба безпеки України вивчає можливу причетність керівника САП Олександра Клименка до однієї зі справ, у якій свідчить нардеп Федір Христенко. Однак ця інформація не відповідає дійсності.

Про це "Телеграфу" стало відомо від пресслужби СБУ. Там зазначили, що досудове розслідування щодо кримінального провадження щодо нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка триває, йому повідомлено про підозру у державній зраді.

6 жовтня видання "Бабель", посилаючись на власні джерела, повідомило, що нібито один зі співрозмовників не виключив, що найближчим часом Клименку можуть оголосити про підозру, а це може стати підставою для його відсторонення. Також ЗМІ заявляє, що Христенко дає свідчення щодо Клименка. Йдеться про справу колишніх працівників НАБУ.

Також неправдиві дані від джерел, що "найближчим часом Клименку можуть оголосити підозру, а це може стати підставою для його відсторонення", — сказали в пресслужбі СБУ.

Справа Христенка

6 вересня 2025 року Служба безпеки України затримала та доставила до суду народного депутата колишньої ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрюють у державній зраді. За даними пресслужби Офісу генпрокурора, у момент затримання він перебував на території України. У повідомленні зазначено, що нардеп був завербований російською ФСБ дуже давно і тривалий час виконував її доручення.

Зокрема, протягом 2020-2021 років підозрюваний народний депутат налагодив ефективний механізм впливу на керівництво одного з правоохоронних органів України, що дозволяло забезпечити збирання та оперативну передачу представникам РФ необхідної інформації, — йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, Христенко був завербований ФСБ ще за часів Віктора Януковича, після чого він налагодив тісний контакт з агентом НАБУ Русланом Магамедрасуловим. Через нього Христенко намагався вплинути на діяльність Бюро економічної безпеки (БЕБ).

