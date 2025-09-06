Квартиры в России, Польше и элитные украшения с часами. Что успел нажить депутат ОПЗЖ Христенко

В тумбочке сбережений на миллионы долларов и не только

Задержание СБУ народного депутата бывшего ОПЗЖ, подозреваемого в государственной измене, Федора Христенко изрядно взбудоражило общество. Однако декларация нардепа скрывает немалое состояние и недвижимость.

В декларации Христенко за 2024 год указано достаточно много сбережений, недвижимости не только в Украине, драгоценностей и автомобилей. Но в документе и слова нет о доходах ни депутата, ни его жены Марины.

Согласно документу, супруги имеют в Украине: три квартиры, гараж, частный дом и земельный участок; в России: одну квартиру, три паркоместа и комору; в Польше – одну квартиру. Также задекларирован съем номера в гостинице ОАЭ. Преимущественно владелицей недвижимости указана жена. К слову, дом в Украине находится на этапе строительства.

Федор Христенко

Марина Христенко, жена депутата ОПЗЖ

Есть квартиры и дом в Украине

Недвижимость Христенко в декларации

В автопарке супругов немало люксовых авто, которые также преимущественно собственность жены. В частности, Range Rover за 3 459 500, Porsche Cayenne за 2 355 900, BMW M760LI за 3 983 471, Bentley за 1 1808 000, Audi А8 за 2 361 100, MERCEDES-BENZ за 3 210 221, VOLKSWAGEN за 5 000 грн. То есть жена Христенко имеет семь автомобилей.

Авто записаны на жену Христенко

Декларация имеет большой перечень украшений, которые приобрел Христенко и жена. В частности, часы Rolex, Harry Winston, Richard Mille, Breguet и т.д. Из ювелирных украшений — Graff, Cartier, Damiani, van cleaf & arpels, Bvlgari, Giorgio Visconti. Общая стоимость этого имущества может перевалить десятки миллионов долларов.

У Христенко немалая коллекция часов

Есть в декларации украшения от Cartier, Graff

Какие драгоценности задекларировал Христенко и жена

Также у супругов есть немалые сбережения — Федор Христенко — 203 000 долларов, 182 000 евро, 2 800 000 грн; Марина Христенко — 2 508 000 долларов, 168 000 евро, 700 000 грн. И это все хранится наличными, на банковских счетах, по декларации, ничего нет.

Збережения Христенко и жены

Интересно, что несмотря на такое огромное состояние супругов, они не указали ни одного источника дохода. Поэтому вопросов к роскошному образу жизни и происхождению денег становится все больше.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о задержанном в ОАЭ нардепе Христенко.