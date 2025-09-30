Оружие в номере Парубия и засекречивание дела. Появились новые подробности расследования

30 августа, в день убийства, производился обыск в номере Парубия

По делу убийства нардепа и экс-спикера Верховной Рады Андрея Парубия появились новые интересные детали. Во время обысков в его номере во Львове копы нашли оружие, а из реестра судебных дел удалили все решения.

Что нужно знать:

В номере Парубия нашли огнестрельное оружие

В ходе обыска обнаружили также гранаты

Все данные дела засекретили и удалили из судебного реестра

Оружие в номере Парубия. Новые данные обыска жилья убитого

Как сообщают Українські новини, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, в гостиничном номере Парубия был произведен обыск. В ходе которого копы обнаружили два автомата Калашникова (АКСУ) и два пистолета "Стечкина".

Известно, что обыск производился 30 августа, в день убийства Парубия. Кроме оружия были найдены бытовые вещи, личные записи. Источники утверждают, что речь идет о двух автоматах Калашникова 1985 и 1986 годов, к которым еще шли два магазина.

Еще правоохранители обнаружили корпуса к гранатам Ф1, РГД5, дымовую гранату РДГ-2-Б, 730 патронов калибра 7,62 мм, ящик с патронами 7,62 мм с надписью "700 штук".

Полное засекречивание дела Парубия

Галицкий районный суд Львова удалил из реестра все решения, касающиеся убийства бывшего спикера Верховной Рады Парубия. Об этом свидетельствует поиск в судебном реестре, согласно которому все данные о деле отсутствуют.

Скрин из судебного реестра

Нет судебных решений или материалов по номеру уголовного производства, по номеру дела, а также по ключевым словам. Выходит, что все материалы засекречены. Причина такого решения неизвестна.

Львовский облсовет просит присвоить Героя Украины Парубию и языковеду Ирине Фарион посмертно. Обращение было принято 30 сентября большинством голосов. По мнению депутатов, заслуги этих людей следует отметить высокой государственной наградой.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какие трудности ожидает расследование убийства Парубия.