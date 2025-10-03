"Когда тебе больше 30 лет": смешной кавер на "Вовчицю" Винника стал вирусным в сети (видео)
Кавер на "Вовчицю" Винника разрывает ТикТок
Песня "Вовчиця" Олега Винника, который сбежал из Украины, неожиданно вновь набирает популярность. Самые креативные украинцы клепают каверы на этот хит, один из которых завирусился в ТикТок.
Он набрал десятки тысяч лайков и репостов, а также полтысячи комментариев. Автор пока представил на суд подписчиков один куплет.
Ролик начинается с надписи "Когда тебе больше 30 лет".
"Хворі суглоби вночі
Вам спиться чи не спіться?
Нила на місяць новий
Запалена ключиця.
Интернет-пользователи требуют продолжения песни в исполнении блогера. Один из комментаторов пошутил, что после 40 лет куплетов станет больше, а после 50 уже можно будет писать альбом.
Некоторые украинцы описывают свои ощущения после просмотра ролика. По их словам, от него "стреляют" колени и на самом деле болит ключица.
Вместе с тем, кто-то поинтересовался, что такое "Фастум-гель", упомянутый в описании видео. Можно предположить, что человек еще не достиг соответствующего возраста.
Однако большая часть комментариев посвящена описанию симптомов заболеваний опорно-двигательного аппарата, перечислению медикаментов и советам.
Ранее в сети завирусилась очередная шутка об экс-премьере Украины Юлии Тимошенко. В этот раз создали кавер якобы в ее исполнении известного трека Drevo "Смарагдове небо".