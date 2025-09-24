Не только Макрон: еще с одним президентом произошел конфуз в США из-за Трампа (видео)

Полиция остановила кортеж, ведь дорогу перекрыли для передвижения Дональда Трампа

Судьба президента Франции Эмануэля Макрона постигла и турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Его кортеж остановили в Нью-Йорке, поскольку улицу перекрыли для безопасного передвижения президента США Дональда Трампа.

В сети распространяются кадры, на которых видна обеспокоенная охрана Эрдогана и полиция. Как сообщается, между ними возник конфликт, ведь команда турецкого президента хотела без разрешения открыть заграждение.

Журналисты DW добавляют, что эти попытки продвинуться быстрее были бесполезными и Эрдогану пришлось вместе со всеми ждать, пока проедет кортеж Трампа, а движение по улице разрешат.

Отметим, что президент Турции прибыл в США для участия в проходившей в Нью-Йорке Генассамблее ООН. Также у него запланирована встреча с американским коллегой Дональдом Трампом.

Реджеп Эрдоган

Напомним, Эрдоган впервые за несколько лет готовит визит в Киев. Он получил личное приглашение от Владимира Зеленского, но официального подтверждения поездки еще нет. По мнению экспертов, президент Турции приедет для достижения или поиска условий для переговорного процесса между Зеленским и Путиным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о чем может свидетельствовать изменение риторики Трампа по отношению к украинским территориям. Президент США сказал, что Украина может не только победить Россию, но и отвоевать свои территории и даже пойти дальше.