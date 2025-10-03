Эти кадры взорвали сеть: домашний питомец своеобразно поддержал травмированного хозяина

Смешное видео облетело мир

Домашние питомцы не умеют говорить, поэтому в трудные времена выражают свою поддержку как могут. Как выяснилось, не только собаки поражают своей сообразительностью и преданностью, но и… хомяки.

Курьезное и в то же время трогательное видео разошлось по сети. На кадрах видно, как домашний грызун поддержал своего хозяина.

Мужчина сломал ногу и положил загипсованную конечность на подушки, чтобы улучшить циркуляцию крови и уменьшить отек.

Между тем хомяк, лег рядом с хозяином на кровать в такой же позе. Животное откинулось на спину и отставило правую заднюю лапу так же как и мужчина. При чем хомяку пришлось держать лапу на весу.

Таким образом животное выразило поддержку своему хозяину, отмечает автор публикации. Это был единственный способ, которым животное могло выразить свои чувства.

Стоит отметить, что за кадром слышен голос, говорящий на испанском языке. Таким образом курьезное видео добралось до нас с юга Европы или вообще из Америки.

