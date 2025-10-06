Окончательное официальное наименование Северодонецк получил четыре года назад

Город Северодонецк (Ред. в укр. вар Сіверськодонецьк), расположенный на берегу реки Северский Донец, неоднократно менял официальное название из-за языковых обстоятельств. И вообще, в его "имени" меняли лишь некоторые буквы.

Город, который сегодня известен как Северодонецк (Ред. в укр. вар Сіверськодонецьк), имеет долгую и запутанную историю названий. Первоначально это был рабочий поселок под названием Лисхимстрой, основанный у реки Северский Донец. Именно от нее и происходит большинство вариантов будущего названия, как узнал "Телеграф".

Когда поселение получило статус города, официально его записали как Северодонецк (Ред. в укр. вар. Сєвєродонецьк), фактически калькой из русского. Из-за этого возникла путаница — в официальных документах, на картах и даже в словарях случались разные варианты: (Ред. в укр. вар. Сіверодонецьк, Северодонецьк, Сєверодонецьк, Сіверськодонецьке і навіть Північнодонецьк)

Филологи отмечали, что правильна форма Северодонецк (Ред. в укр. вар Сіверськодонецьк), ведь она происходит от украинского названия реки. Однако в документах советского и постсоветского периодов долгое время оставалась закрепленной именно русскоязычная версия — Северодонецк (Ред. в укр. вар. Сєвєродонецьк).

Ситуация изменилась только осенью 2021: после языковых инициатив и обращений уполномоченного по защите государственного языка Верховная Рада приняла решение вернуть городу украинизированную форму Северодонецк (Ред. в укр. вар Сіверськодонецьк). С тех пор это название стало официальным и закрепленным в государственных реестрах.

