Ученица Довженко, не уехавшая в Голливуд и трагически погибшая: невероятная история Ларисы Шепитько

Как украинский режиссер Лариса Шепитько во времена СССР покорила международные кинофестивали и оставила след в кинематографе

Ее называли одной из самых красивых режиссёров советского кино. Она снимала глубокие, пропитанные духовностью фильмы и прожила слишком мало, чтобы собрать вокруг себя школу последователей. Лариса Шепитько — украинская и советская кинорежиссер, сценаристка, актриса, вокруг фигуры которой снова поднялся скандал через десятки лет после смерти.

Скандал повлекло решение городских властей Львова демонтировать мемориальную табличку Шепитько. Однако чиновники позже объяснили — старую табличку заменят новой, где бы не отмечалось советской принадлежности режиссера.

Мемориальная табличка Шепитько во Львове

Что известно о Ларисе Шепитько

Родилась 6 января 1938 года в Артемовске (ныне Бахмут, Донбасса). Училась во Львове, где на ее школе была размещена мемориальная табличка. Потом уехала в Москву учиться на режиссера. Была одной из самых ярких фигур советского авторского кино 1960-70-х годов, ученицей и последовательницей Александра Довженко. Общение с ним наложило свой след на все его творчество — даже первые ее работы отличались глубоким психологизмом и нравственными темами.

Лариса Шепитько на съемках

Шепитько сыграла несколько эпизодических ролей

В режиссерской карьере Шепитько имела небольшие актерские роли: ее заметили режиссеры Эльдар Рязанов и Александр Довженко, и она снималась в эпизодах фильмов "Карнавальная ночь", "Поэма о море" и нескольких других небольших проектах.

Шепитько была красивой женщиной

Фильмы Шепитько собирали награды

Лариса Шепитько начала кинокарьеру в 1963 году с фильмом "Зной", который снимала в Киргизии. Лента принесла ей первые награды на Международном кинофестивале в Карловых Варах и I Всесоюзном кинофестивале в Ленинграде. Она снимала ленту при 40-градусной жаре. Далее последовали и другие фильмы и даже международное признание, в частности "Крылья" показывали в Париже, где талантом и красотой Ларисы восхищались Лайза Минелли и Мартин Скорсезе.

В 1960-х Шепитько снимала "Родину электричества" по сценарию, написанному по повести Андрея Платонова, но советская цензура не допустила показ фильма, зрители увидели ленту только через 20 лет. Другая работа "Ты и я" была существенно изменена комиссией, из-за чего оригинальный замысел Шепитько был утрачен.

В 1976 году Шепитько создала фильм "Восхождение", снятый по повести Василия Быкова "Сотников". Он получил Гран-при Берлинского кинофестиваля "Золотой медведь". Лента исследует тему коллаборации, цинизма бывших партийцев и морального противостояния.

Шепитько на съемках "Восхождение"

"Восхождение" привлекло внимание Фрэнсиса Форда Копполы, который хотел пригласить ее в Голливуд для съемок фильма, но она отказалась. Фильм "Восхождение" также был испытанием для режиссера, съемки велись зимой и режиссер много часов проводила на площадке в сильные морозы. "Восхождение", которое дает неприметный портрет войны, где четко видна скрытая религиозность Иисуса и Иуды, — пишут об этом фильме зарубежные СМИ.

Трагическая гибель и творческое наследие

Лариса Шепитько трагически погибла 2 июля 1979 года в автокатастрофе во время подготовки к фильму "Прощание", который впоследствии завершил ее муж, режиссер Элем Климов. Он также снял о Ларисе документальный фильм.

Лариса Шепитько и ее муж, Элем Климов

