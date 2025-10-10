Украину накроют две волны похолодания: синоптик назвал даты

Похолодание принесут северо-западные ветра

На грядущих выходных в Украине морозов не ожидается, однако вскоре страну накроет две волны похолодания. Дождливая погода будет наблюдаться в большинстве областей.

Об этом в эксклюзивном комментарии для "Телеграфа" отметил кандидат географических наук, синоптик Игорь Кибальчич. Он также назвал даты, когда в Украину придут заморозки.

Когда в Украину придет похолодание

Середина октября принесет украинцам резкие перепады температур. С завтрашнего дня, 11 октября и до понедельника, 13 октября, температура ночью будет держаться на уровне +4…+11 °С, а днем воздух будет прогреваться до +9…+16 °С.

Какой будет погода в Украине до конца октября

Первая волна похолодания придет с 14 октября. Холодный фронт с северо-запада снизит ночные температуры до +2…+8 °С, днем столбики термометра будут показывать +6…+13 °С. В южных регионах будет теплее за счет близости моря.

С 15 по 17 октября на севере, востоке и Карпатах жители могут столкнуться с заморозками, температура упадет до 0…-3 °С. Небольшое кратковременное потепление ожидается 18 октября, но уже 19–20 октября Украину накроет вторая порция холода с северо-запада Европы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет погода зимой 2025-2026 года. Может быть гораздо холоднее, чем в предыдущие годы.