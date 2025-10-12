Кладбище автомобилей, уничтоженные дома и грустные люди: во что Россия превратила прифронтовую Константиновку (фото)

Несмотря на постоянные обстрелы, люди продолжают жить в городе — готовят на костре и ездят на велосипедах.

В Донецкой области россияне ежедневно обстреливают Константиновку – прифронтовый город на востоке страны. Улицы и дома напоминают фильм ужасов.

Что нужно знать:

Ян Доброносов провел репортаж в городе и показал, как выглядит Константиновка в Донецкой области

Оставшиеся в прифронтовом городе жители готовят еду на костре

В городе до сих пор живут люди — около 6500 жителей пытаются поддерживать друг друга

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит город. Он побывал рядом с разрушенным домом, куда прилетело вражеское оружие.

На кадрах, которые показал наш корреспондент, заметно, что здание серьезно разрушено. По его словам, это не единственная локация, в которую враг целился ракетами и другими видами вооружения.

"Все разбиты, машины, здания, летают FPV-дроны, очень мало людей", — именно так Ян Доброносов прокомментировал ситуацию в Константиновке.

Разрушенный дом в Константиновке. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Конструкции дома рухнули. Фото — Ян Дороносов, "Телеграф"

Люди, которые не выехали из города и продолжают жить в прифронтовом городе, организовали кухню на улице и готовят еду на костре. Корреспондент "Телеграфа" говорит, что рядом с кастрюлей можно увидеть серийный номер снаряда.

Константиновка. Люди готовят еду на огне. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Как выглядит уличная кухня в Константиновке. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Улицы города совсем пусты и разбиты. На кадрах заметно, что каждый второй дом разрушен, часть из них не пригодны для жизни. О спокойной и мирной жизни напоминают только рекламные баннеры, хотя и они стали целью оккупантов.

Разрушенный дом в Константиновке. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Оставшиеся в городе люди пытаются хоть как-то держаться и поддерживать друг друга. Мужчины ездят на велосипедах, некоторые ходят по городу с пакетами, вероятнее всего, там продукты. Голодные животные бродят по городу в поисках пищи – именно так выглядит "русский мир".

Люди в Константиновке ездят на велосипедах. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Люди ездят на одной из улиц, где установлены антидроновые сетки. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Голодные животные ищут пищу в Константиновке

На кадрах, которые успел сделать Ян Доброносов, заметно, что люди среди руин и серого города-призрака живы, но их грусть в глазах показывает на самом деле, насколько им тяжело и больно.

Жительница Константиновки рядом с домом. Фото — Ян Доброносов "Телеграф"

Мужчина с продуктами в Константиновке. Фото — Ян Доброносов, "Телеграф"

Жительница Константиновки

Корреспондент "Телеграфа" зафиксировал, как выглядят автомобили горожан, которые когда-то были пригодны к пользованию и могли ездить на большие расстояния, пока оккупанты не начали войну.

Добавим, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии "Телеграфу" говорил, что россияне концентрируют основные усилия в районе Покровска, пытаясь окружить город. Однако на нем оккупанты останавливаться не намерены. Россияне хотят занять и другие города Донецкой области. Среди них Константиновка, Мирноград, Доброполье, а в более отдаленной перспективе – Славянск и Краматорск.

Что известно о Константиновке

Константиновка – это город в Донецкой области, известный как "столица стекольной промышленности Украины", который находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск. В городе осталось около 6500 жителей, а семьи с детьми были эвакуированы.

Город называют прифронтовым, ведь согласно карте Deepstate, расстояние от Константиновки до Временного Яра – 11 км.

Ранее "Телеграф" писал, как выживает Чернигов после российской атаки.