Кладбище автомобилей, уничтоженные дома и грустные люди: во что Россия превратила прифронтовую Константиновку (фото)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Несмотря на постоянные обстрелы, люди продолжают жить в городе — готовят на костре и ездят на велосипедах.
В Донецкой области россияне ежедневно обстреливают Константиновку – прифронтовый город на востоке страны. Улицы и дома напоминают фильм ужасов.
Что нужно знать:
- Ян Доброносов провел репортаж в городе и показал, как выглядит Константиновка в Донецкой области
- Оставшиеся в прифронтовом городе жители готовят еду на костре
- В городе до сих пор живут люди — около 6500 жителей пытаются поддерживать друг друга
Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов показал, как сейчас выглядит город. Он побывал рядом с разрушенным домом, куда прилетело вражеское оружие.
На кадрах, которые показал наш корреспондент, заметно, что здание серьезно разрушено. По его словам, это не единственная локация, в которую враг целился ракетами и другими видами вооружения.
"Все разбиты, машины, здания, летают FPV-дроны, очень мало людей", — именно так Ян Доброносов прокомментировал ситуацию в Константиновке.
Люди, которые не выехали из города и продолжают жить в прифронтовом городе, организовали кухню на улице и готовят еду на костре. Корреспондент "Телеграфа" говорит, что рядом с кастрюлей можно увидеть серийный номер снаряда.
Улицы города совсем пусты и разбиты. На кадрах заметно, что каждый второй дом разрушен, часть из них не пригодны для жизни. О спокойной и мирной жизни напоминают только рекламные баннеры, хотя и они стали целью оккупантов.
Оставшиеся в городе люди пытаются хоть как-то держаться и поддерживать друг друга. Мужчины ездят на велосипедах, некоторые ходят по городу с пакетами, вероятнее всего, там продукты. Голодные животные бродят по городу в поисках пищи – именно так выглядит "русский мир".
На кадрах, которые успел сделать Ян Доброносов, заметно, что люди среди руин и серого города-призрака живы, но их грусть в глазах показывает на самом деле, насколько им тяжело и больно.
Корреспондент "Телеграфа" зафиксировал, как выглядят автомобили горожан, которые когда-то были пригодны к пользованию и могли ездить на большие расстояния, пока оккупанты не начали войну.
Добавим, что спикер Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в комментарии "Телеграфу" говорил, что россияне концентрируют основные усилия в районе Покровска, пытаясь окружить город. Однако на нем оккупанты останавливаться не намерены. Россияне хотят занять и другие города Донецкой области. Среди них Константиновка, Мирноград, Доброполье, а в более отдаленной перспективе – Славянск и Краматорск.
Что известно о Константиновке
Константиновка – это город в Донецкой области, известный как "столица стекольной промышленности Украины", который находится под постоянными обстрелами со стороны российских войск. В городе осталось около 6500 жителей, а семьи с детьми были эвакуированы.
Город называют прифронтовым, ведь согласно карте Deepstate, расстояние от Константиновки до Временного Яра – 11 км.
Ранее "Телеграф" писал, как выживает Чернигов после российской атаки.