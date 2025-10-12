Осінь у горах: де можна піднятися на Захара Беркута і як круто відпочити серед карпатських краєвидів

Там є одна з найдовших канатних доріг України

Осінь — чудовий час вирватися на природу, подихати свіжим гірським повітрям і побачити Карпати в золото-червоних кольорах. Один із популярних варіантів — тур на гору, що має ім’я легендарного Захара Беркута — літературного героя Івана Франка.

"Захар Беркут" — це і гірськолижний курорт, і гірський відпочинковий комплекс з басейном, що знаходиться в селі Волосянка поблизу Славського, Львівська область. Часто в турах "Захар Беркут" мають на увазі підйом на гору Високий Верх крісельним витягом (1243 м), туристичні прогулянки околицями, екскурсії тощо.

Захар Беркут: як цікаво відпочити і що з цінами

Згідно з інформацією на сайті zaharberkut, одноденний тур зазвичай включає:

трансфер комфортабельним автобусом;

супровід гіда;

страховку на час поїздки;

підйом і спуск крісельним витягом "Захар Беркут";

екскурсійні зупинки — наприклад, біля фортеці Тустань чи місцевих водоспадів.

Тур на Захар Беркут — це коротка, але насичена подорож, після якої залишається найтепліше враження про Карпати. Поїздка чудово підійде для тих, хто прагне провести вихідні активно та з користю — поєднати прогулянку горами, екскурсії та фотосесію серед барв осені.

Ціна туру стартує від 695 грн з особи. Підйом на витязі коштує близько 350 грн у два боки, а проживання у готелі комплексу "Захар Беркут" (номера напівлюкс, люкс та ін.) — від 2 150 грн за добу. Учасникам бойових дій/ООС (за наявності посвідчення УБД або довідки форми №6 ЗСУ) надається знижка 30% від вартості туру.

Не входить у ціну харчування, особисті витрати та квитки на додаткові об’єкти. Наприклад, фортеця Тустань, про відпочинок в якій "Телеграф" детальніше розповідав раніше.