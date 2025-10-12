Звучит как смешное прозвище: вы не поверите, сколько носителей этого имени живет в Украине

Сегодня на территории Украины проживает неожиданно много людей с этим именем

Среди интересных и довольно необычных украинских имен, которые раньше были распространенными, но сегодня стали редкостью, можно выделить имя Текля. В Украине в настоящее время есть более двух тысяч его носителей.

Информация об этом опубликована на сайте "Рідні". Там указано, что большая часть проживает в западных областях страны.

Несмотря на смешное звучание имя Текля имеет древнегреческое происхождение и восходит к имени Theokleia, что означает "Божья слава". Это одно из старинных имен известно еще со времен раннего христианства.

Наибольшую известность оно получило благодаря святой Текле — ученице апостола Павла, почитаемой как одной из первых женщин-проповедниц и мучениц. В православной традиции память святой Теклы отмечается 7 октября (по новому стилю), и в этот день принято поздравлять с именинами всех женщин с этим редким именем.

У него есть забавные уменьшительные формы: Теклонька, Теклочка, Теклуня, Теклюня, Теклюся, Теця.

Его также носила знаменитая долгожительница, уроженка Львовской области. Текля Юневич, которая умерла в 2022 году, официально признана старейшим человеком в истории, родившимся на территории современной Украины, а также старейшим человеком в истории Польши.

Примечательно, что в Ковельском районе Волынской области есть даже село с названием Текля, через которое течет река с одноименным названием.

В старину имя Текля встречалось довольно часто на территории современной Украины, но со временем стало редкостью. Оно было популярным в XX веке среди украинских селянок. Однако сегодня в стране все еще проживает 2530 человек по имени Текля.

Карта распространения имени Текля в Украине

Самая большая концентрация его носителей в Козивском районе Тернопольской области, где их 89, а одна Текля приходится на 324 жителей. Кроме того, в Украине живет 21 Текла, и 632 обладательниц имени Фекла, которое является русской версией имени. Самая высокая концентрация этого варианта – в Татарбунарском районе Одесской области, где проживает 11 Фекл.

Карта распространения имени Фекла в Украине

Ранее мы рассказали о забавном украинском имени Мокрина, которое также не исчезло с карты Украины. Хотя оно менее распространено, чем Фекла, в нашей стране проживает несколько сотен его носителей.