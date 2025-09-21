Когда-то мог принять полторы тысячи отдыхающих, а сейчас стал руиной: что стало с легендарным санаторием на Днепре (фото)

Когда отдыхающие здесь могли провести отпуск с роскошным видом на Днепр.

Санатории остаются одним из основных видов оздоровления и отдыха. Несмотря на их популярность и спрос, большая часть таких заведений находится в состоянии фактического разрушения. Одним из них – санаторий "Днепровский", расположенный в живописном районе Романково в Каменском на Днепропетровщине.

"Телеграф" расскажет историю его открытия и упадка, а также покажет фотографии, сделанные и в период расцвета заведения, и в бурные времена его полного упадка.

Официально дом отдыха на базе будущего санатория открылся 13 мая 1980 года. Сам санаторий заработал в 1991 году.

Строительство санатория "Днепровский" в 1982 году

Когда-то он считался одним из лучших оздоровительных заведений региона. Одновременно в нем могли отдыхать полторы тысячи посетителей, а его 21-гектарная парковая зона создавала идеальную обстановку для лечения и отдыха среди природы.

Отдых в санатории "Днепровский"

Заведение специализировалось на лечении болезней дыхательной, сердечно-сосудистой, нервной и опорно-двигательной систем, а также женских заболеваний. Здесь работали водолечебное отделение, физиотерапия, стоматология, кардиологические и диагностические кабинеты.

Санаторий "Днепровский" в годы своего расцвета

Для пациентов здесь были доступны бассейн, кинозал, ресторан, бильярдная и детская площадка для самых маленьких посетителей.

Вид на Днепр на территории заброшенного санатория "Днепровский"

Но уже в 2000-х начались серьезные проблемы: нехватка финансирования и отсутствие инвесторов привели к упадку. Бывшие работники санатория рассказывали следующее:

Я работала в санатории с 1994 до 2008 года. На моих глазах он процветал. Это было при главвраче Ткаченко В.Д., которого позже отправили на заслуженный отдых. А потом, по слухам, его начали разваливать руками следующих "руководителей", чтобы тот не мешал процветанию санатория "Славутич" в городе Верхнеднепровск. Наверное, так и есть, так как еще в мои годы чувствовалась конкуренция между санаториями, и у руководства "Славутича" были более крепкие связи в Киеве бывшая сотрудница санатория "Днепровский"

Воспоминания бывшей работницы заведения

Фактически санаторий окончательно приостановил работу около 2017 года. Попытки возобновить работу годами не удались — сначала из-за финансовых трудностей, а затем из-за пандемии и полномасштабной войны. 21 января 2019 г. государственные исполнители описали и наложили арест на имущество санатория, чтобы погасить долги перед государством.

Многоэтажный корпус заброшенного санатория "Днепровский"

Сегодня "Днепровский" превратился в руину. Выбиты окна, разрушены корпуса, вырезаны трубы и кабели, уничтожено оборудование и котельная. Несмотря на наличие охраны, территория беззащитна перед мародерами, особенно после демонтажа более 100 метров ограды. Местные жители называют его "санаторием-призраком".

Верхний этаж санатория "Днепровский"

Природа постепенно отвоевывает пространство: аллеи заросли кустарниками, территория напоминает джунгли, где особенно активно разросся айлант — дерево-сорняк, буквально захвативший бывшую парковую зону. Местные активисты из сообщества "ALTERKAM" опубликовали коллажи-сравнения с тем, как выглядела местность санатория раньше и сейчас.

Зал санатория "Днепровский" сейчас и во время расцвета заведения

Так выглядел когда-то бассейн в заведении:

Бассейн в санатории "Днепровский" когда-то и сейчас

Комнаты для отдыхающих

Сейчас природа на территории санатория "Днепровский" уже взяла все в свои руки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российская оккупация разрушила многие украинские санатории, однако в аннексированном Крыму до сих пор функционируют отдельные заведения, в том числе известный санаторий "Судак".