Подлежит особой охране: в Тернопольской области заметили очень редких птиц (фото)

В Украине, как известно, гнездится только тысяча пар

В Тернопольской области заметили аист черного. Эта птица занесена в Красную книгу Украины.

Аистов черных зафиксировали на территории природного заповедника Медоборы в Тернопольской области. Птиц обнаружили у одного из водоемов, сообщили в дирекции природоохранной организации.

Отмечается, что орнитологу заповедника Арсену Капустинскому удалось понаблюдать за аистами. Также он обнародовал несколько фотографий с птицами во время полета и отдыха.

Группа из трех черных аистов

Аисты в небе

Аисты черные в небе

Аист черный. Чем он отличается от белого

Аист черный (Ciconia nigra L.), занесен в Красную книгу Украины как редкая птица. Также он защищен Бернской и Бонской конвенциями, соглашением о сохранении афро-евразийских мигрирующих водно-болотных птиц AEWA, конвенцией о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения и находящихся в Перечне видов фауны Европы, подлежащих особой охране (SPЕС).

Аист черный несколько меньше белого. Оперение у взрослой птицы преимущественно черное, с зеленым и пурпурным металлическим блеском. Белого цвета у птицы грудь, брюхо, часть перьев снизу крыльев и подхвостье.

В отличие от белого аиста (Ciconia ciconia), черный вид пытается избегать людей, поэтому их увидеть можно редко. Поселяются моногамные птицы отдельными парами в глухих лесах у водоемов и болот в малодоступных участках, преимущественно на Полесье и в Карпатском регионе.

В период миграций может встретиться на лугах, пастбищах и полях рядом с водоемами.

Питается аист черный рыбой, земноводными, водяными насекомыми, может ловить пресмыкающихся и мышевидных грызунов.

В мире, как отмечается, насчитывается всего около 20 тысяч гнездовых пар черного аиста. В Украине же гнездится около тысячи пар.

В апреле 2024 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету номиналом 5 грн с изображением аиста черного, как своеобразный символ возрождения жизни в Чернобыльской зоне, где были замечены эти птицы.

Реверс монеты "Аист черный" серии "Чернобыль. Возрождение"

Аверс монеты "Аист черный" серии "Чернобыль. Возрождение"

