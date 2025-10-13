Их появление предвещает морозы. Как выглядят пернатые барометры Украины

Ученый Роженко рассказал об интересной способности птиц

В Украине живет немало уникальных птиц, некоторые из них ученые называют "барометрами". Эти виды могут предсказать похолодание и приход северных ветров.

Что нужно знать:

Какие птицы могут предупредить о похолодании

Почему пернатые чувствуют изменение климата

Где обитают эти птицы и когда улетают в теплые края

Как рассказал "Телеграфу" Николай Роженко, соучредитель Нижнеднестровского национального природного парка, начальник научно-исследовательского отдела ННПП, кандидат биологических наук, к пернатым "барометрам" он относит по меньшей мере два вида птиц — вяхиря и перепелов. Ведь именно их появление может свидетельствовать о похолодании.

"Если вяхири появились на дельте Днестра, то 100% через несколько дней будет холодный фронт и у нас похолодает", — говорит Роженко.

По его словам, этот факт он проверял неоднократно и всегда пернатый "барометр" срабатывал. Хотя интересно, что даже ученые до сих пор не могут до конца понять, как птицы ориентируются в море, в океане, когда направляются в теплые края на зимовку. А перелет вяхиря — поиск места на зимовку, потому что он каким-то образом чувствует, что похолодание приближается.

Вяхирь

Еще один вид пернатых "барометров", по мнению Роженко, это дикие перепелки. Эти птички – безупречный индикатор похолодания. Ведь когда они начинают осенью свою миграцию, значит очень скоро подует северный ветер. Он принесет заморозки и похолодание.

Перепелка

Эта птичка чувствует изменение движения воздуха не как угрозу, от которой нужно убегать, а наоборот. Северный ветер облегчает перелет перепелов, дует им в спину. Таким образом, они тратят меньше энергии и очень быстро пересекают Черное море и садятся в Крыму, на Крымский полуостров и там зимуют.

Где и когда можно увидеть пернатые "барометры"

Перепелка — гнездовая птица, обитающая преимущественно в степной зоне. Днем она обычно прячется в траве, а когда смеркается начинает перелет. Летят перепела довольно низко, поэтому их можно легко увидеть.

Перепелка летит

Припутень или вяхирь – это птица лесных массивов, которая внешне сильно похожа на голубя. Его перелет совершается днем. Различить вяхиря в небе поможет его белая полоска на крыльях.

Вяхирь летит

