Три недели блэкаута на ЗАЭС. Что делать с ядерной угрозой и какие есть пути решения кризиса

МАГАТЭ подталкивает Украину и Россию к соглашению о локальном прекращении огня, чтобы можно было восстановить внешнее электроснабжение на Запорожской атомной электростанции. Эксперты готовы быть на месте и следить за проведением ремонтных работ.

Что нужно знать:

ЗАЭС расположена недалеко от линии фронта и оккупирована Россией с марта 2022 года

Названы два этапа плана по прекращению огня и проведению ремонта на станции

С 23 сентября 2025 года ЗАЭС работает на дизельных генераторах

Чалый рассказал, есть ли "ядерная угроза" от россиян

Почему Гросси играет на руку России

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на слова двух дипломатов, знакомых с планом. Отмечается, что станции необходима надежная электроэнергия для охлаждения шести остановленных реакторов и отработанного топлива, чтобы избежать катастрофических ядерных инцидентов.

С 23 сентября ЗАЭС работает на дизельных генераторах после того, как ее последняя внешняя линия была повреждена в результате атак. В свою очередь МАГАТЭ предлагает восстановить внешнее электроснабжение станции в два этапа, сообщил европейский дипломат, проинформированный об этом предложении генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Два главных этапа плана и сроки

На первом этапе будет установлена ​​зона прекращения огня радиусом 1,5 километра для проведения ремонта Днепровской линии электропередачи напряжением 750 киловольт.

На втором этапе будет создана вторая такая зона прекращения огня для ремонта резервной линии электропередачи напряжением 330 киловольт "Феросплавна-1", которая находится на территории, подконтрольной Украине.

Запорожская атомная электростанция

Эксперты МАГАТЭ будут присутствовать на месте и следить за ремонтными работами. К слову, изначально они были запланированы с 11 по 17 октября. Однако украинская сторона дала гарантии безопасности прохода ремонтных бригад, а Россия не дала таких гарантий вовремя для начала работ по указанному графику.

При этом российский дипломат, со своей стороны, заявил, что подготовка к ремонту уже ведется и он может начаться совсем скоро.

В МАГАТЭ не комментируют сроки, но говорят, что Гросси "интенсивно взаимодействует с обеими сторонами", чтобы обеспечить повторное подключение к электроснабжению и "помочь предотвратить ядерную аварию".

Запорожская атомная электростанция

Ядерная угроза от россиян

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в США Валерий Чалый в интервью для "Орестократии" рассказал о "мирном" атоме в руках российского агрессора и о том, что они запланировали.

Ключевое слово – "ядерная угроза". Пока там такой прямой угрозы нет, но россияне стремятся сначала накрутить мир, что вот "мы прямо перед ядерной катастрофой", будут звучать сравнения с Фукусимой, и все для того, чтобы Украина дала им возможность заживить оккупированную станцию ​​на территории РФ Валерий Чалый

Он добавил, что на этом фоне было попадание в градирню, систему охлаждения, и россияне показывают эти кадры, и при этом тиражируют серьезные заявления.

Характерно, что в этом ИПСО принимает участие персонально Путин. Ранее в учебниках по военной разведке было указано, что руководители государств или там даже руководители разведки не должны участвовать в информационно-психологических операциях. Следом там и спикер МИД Захарова говорит, что украинцы готовят атаку на какую-то станцию. То есть они раскручивают эту тему. Думаю, через неделю-две этот месседж будет серьезно масштабирован в мире пояснил собеседник

Кроме того, Чалый не исключает, что россияне могут устроить провокацию, чтобы подключить эту станцию ​​к собственной энергосистеме.

Почему Гросси может играть на руку россиянам

25 сентября 2025 года Гросси приехал в Москву, где вместе с Владимиром Путиным принимал участие в мероприятиях празднования 80-летия российской атомной энергетики. Что интересно в данном случае, он поддерживал "достижения российских атомщиков", а также крайне одобрительно отзывался о российских ядерных технологиях. И всё это на фоне того, что сейчас происходит на Запорожской атомной электростанции.

Рафаэль Гросси. Фото: Википедия

В Министерстве иностранных дел Украины убеждены, что на фоне незаконной оккупации Запорожской АЭС проведение подобных торжеств выглядят особенно лицемерно.

Особое беспокойство вызывает использование визита главы МАГАТЭ в Россию в контексте этого мероприятия – Россия фактически использовала руководство агентства в целях своей пропаганды говорится в заявлении МИД.

Также в Министерстве обратили внимание на важную деталь — "торжества" с участием главы МАГАТЭ на фоне обнародования нового расследования правозащитной организации Truth Hounds, "Seizing Power", документирующей причастность "Росатома" к оккупационному управлению площадкой ЗАЭС, а также системных пыток и преследований гражданских лиц, в том числе сотрудников станции.

