Почему на ЗАЭС нет света: эксперты назвали настоящую причину (спутниковые снимки)

Россия пытается отсоединить станцию от энергосистемы Украины и подключить ее к ранее захваченной сети

В районе вокруг опор и сети ЛЭП у Запорожской атомной электростанции нет никаких доказательств военных ударов. Таким образом, как отмечают в Greenpeace Украина, "блэкаут" на ЗАЭС является умышленным саботажем со стороны РФ.

Что нужно знать

По месту расположения ЛЭП не было зафиксировано обстрелов и воронок

Даже если линия повреждена, ее можно восстановить

Кризис на ЗАЭС создан Россией искусственно

Бывшие военные эксперты по дистанционному зондированию из компании McKenzie Intelligence Services проанализировали спутниковые снимки от 26 сентября, предоставленные Greenpeace Украина, оценив район у "поврежденной" опоры линии электропередач, расположенной в 1,9 км северо-восточнее границы с энергоблоком №6 Запорожской АЭС.

Спутниковый снимок ЛЭП возле ЗАЭС

Эксперты McKenzie заявляют, что по месту расположения опоры линии электропередач 750 кВ не было зафиксировано никаких обстрелов или атак и делают следующие выводы:

Вертикальные решетчатые опоры соединяет горизонтальная балка, и конструкция остается на месте и стоит вертикально;

На снимке по отношению к тени присутствует некоторая неопределенность;

Опора с подвесной конструкцией до сих пор стоит, а значит, потенциально ремонт должен быть относительно простым;

В районе вокруг опор и сети линий электропередач нет никаких признаков воронок — ни новых, ни старых.

То есть, эксперты McKenzie подтверждают выводы Greenpeace, что потеря внешнего электроснабжения по линии 750 кВ не являлась следствием обстрела со стороны Украины, а кризис на ЗАЭС является результатом целенаправленного российского саботажа, ведь такие повреждения можно устранить за короткий промежуток времени.

Напомним, доктор физико-математических наук, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский рассказывал "Телеграфу", что повторение сценария Фукусимы на ЗАЭС вполне возможно. Однако оно не будет иметь таких сокрушительных последствий, как некоторые считают.