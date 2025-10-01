Почему на ЗАЭС нет света: эксперты назвали настоящую причину (спутниковые снимки)
Россия пытается отсоединить станцию от энергосистемы Украины и подключить ее к ранее захваченной сети
В районе вокруг опор и сети ЛЭП у Запорожской атомной электростанции нет никаких доказательств военных ударов. Таким образом, как отмечают в Greenpeace Украина, "блэкаут" на ЗАЭС является умышленным саботажем со стороны РФ.
Что нужно знать
- По месту расположения ЛЭП не было зафиксировано обстрелов и воронок
- Даже если линия повреждена, ее можно восстановить
- Кризис на ЗАЭС создан Россией искусственно
Бывшие военные эксперты по дистанционному зондированию из компании McKenzie Intelligence Services проанализировали спутниковые снимки от 26 сентября, предоставленные Greenpeace Украина, оценив район у "поврежденной" опоры линии электропередач, расположенной в 1,9 км северо-восточнее границы с энергоблоком №6 Запорожской АЭС.
Эксперты McKenzie заявляют, что по месту расположения опоры линии электропередач 750 кВ не было зафиксировано никаких обстрелов или атак и делают следующие выводы:
- Вертикальные решетчатые опоры соединяет горизонтальная балка, и конструкция остается на месте и стоит вертикально;
- На снимке по отношению к тени присутствует некоторая неопределенность;
- Опора с подвесной конструкцией до сих пор стоит, а значит, потенциально ремонт должен быть относительно простым;
- В районе вокруг опор и сети линий электропередач нет никаких признаков воронок — ни новых, ни старых.
То есть, эксперты McKenzie подтверждают выводы Greenpeace, что потеря внешнего электроснабжения по линии 750 кВ не являлась следствием обстрела со стороны Украины, а кризис на ЗАЭС является результатом целенаправленного российского саботажа, ведь такие повреждения можно устранить за короткий промежуток времени.
Напомним, доктор физико-математических наук, эксперт по атомной энергетике Людвиг Литвинский рассказывал "Телеграфу", что повторение сценария Фукусимы на ЗАЭС вполне возможно. Однако оно не будет иметь таких сокрушительных последствий, как некоторые считают.