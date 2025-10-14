Это будет сигналом: экс-посол в США назвал неожиданный способ принудить Путина к перемирию

Даже Китай не сможет помочь своим российским союзникам

Способом заставить российский режим пойти на переговоры может стать — неожиданно, но факт — рост уровня эскалации. Как только российский правитель Владимир Путин снова начнет заявлять о "ядерном ударе" или угрожать захватить страну НАТО — это будет знак того, что Кремль готов на адекватные переговоры.

Что нужно знать:

Как только Путин начнет сыпать "ядерными угрозами" — перемирие близко

Это можно сделать за пару месяцев и Китай российскому союзнику не поможет

Сейчас нужно только согласие со стороны США и ЕС

Об этом сказал бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью программе "Орестократия". По его словам, сейчас есть выбор — ждать, пока Россия самостоятельно дойдет до необходимости говорить о перемирии, или "поднять планку" сейчас.

"Как только Путин начнет говорить угрозами ядерными, или угрозами "захвачу страну НАТО" — все, это сигнал, что уже близко к перемирию… Это просто будет по факту более высокий уровень эскалации, тогда будет перемирие. Мы можем либо ждать, пока Россия это сделает, либо шагнуть вперед, "поднять планку" и остановить войну", — пояснил он.

По словам Чалого, это можно сделать через пару месяцев. Нужно только согласие США и Европейского Союза. Китай здесь можно даже не считать, поскольку он не будет способен на что-то повлиять в такой ситуации.

"Но такого решения, я бы сказал так, я уже даже его не вижу, потому что они (США и ЕС, – ред.) пошли другим путем, поэтому будем надеяться на то, что истощится просто финансово экономика [России]", — резюмировал Чалый.

Напомним, что Украина поддержала предложение Италии об олимпийском перемирии на время проведения зимних Игр-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо. А накануне у РФ появилась первая публичная реакция на эту инициативу.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Украина и Россия якобы скоро сядут за стол переговоров, поскольку у них есть на это "много причин". Также он заявил, что США и НАТО оказывают сильное давление на Кремль, чтобы вынудить его пойти на переговоры.