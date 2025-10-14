Трамп теряет терпение. Какое секретное оружие нужно Зеленскому, чтобы дожать Путина

На примере заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАС Трамп увидел важную вещь

Вопрос завершения войны в Украине обострился еще больше на фоне заключения мирного соглашения между Израилем и ХАМАСом. Ведь приложивший к этому усилия президент США Дональд Трамп проявляет еще большее нетерпение относительно позиции Кремля. Однако он понимает, что все же существует "секретное оружие", которое может ускорить наступление мира в Украине.

Что нужно знать:

Трамп посодействовал заключению мира между Израилем и ХАМАСом

Путин не достиг целей в Украине, но к миру его это не побуждает

Нефть и газ дают России ресурсы для продолжения войны, но это можно нивелировать

Как пишет The Independent, глава России Владимир Путин не добился того, что хотел в Украине. Однако заключать мир он не торопится, что изрядно раздражает Трампа.

Так как глава Белого дома на примере Сектора Газа и Израиля увидел, что достичь мира даже в таких условиях можно. Однако, хотя война с ХАМАС и была сложная, ее не стоит сравнивать с войной Украины и России. Ведь Кремль и Израиль имеют поразительное отличие.

Сектор Газа после боевых действий

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху столкнулся с продолжающимся общественным сопротивлением его кампании в Газе со стороны его собственных вооруженных сил. Более того, ООН описала его действия в анклаве как геноцид. Учитывая это, Израиль столкнулся с реальной перспективой международных экономических бойкотов, сокращения инвестиций и санкций.

Однако у России есть нефть и газ, которые помогают подпитывать войну и держаться на плаву на рынке. А вот у Израиля такого преимущества не было, поэтому он и согласился на мирное соглашение, по мнению издания.

"Зеленскому нужно, чтобы Трамп подержал Путина под ногами настоящего огня. Белый дом, похоже, медленно двигается в этом направлении", — говорится в материале.

На фоне этого Трамп и президент Украины Владимир Зеленский понимают, что одним из вариантов закончить войну является дожать Кремль. Но, учитывая предыдущие санкции, этого недостаточно. Издание добавляет, что одним из лучших вариантов для Украины будет оружие и военная поддержка, которые либо подтолкнут к переговорам Москву, либо поспособствуют краху оккупантов на поле боя. А последний вариант наиболее положительный для мирного соглашения.

