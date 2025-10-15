Укр

Улица в Киеве с кровавой историей сейчас названа в честь друга Украины: где она находится (фото, карта)

Автор
Галина Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
Коллаж "Телеграфа"

Улица Джона Маккейна в Киеве, названная в честь американского сенатора, раньше имела другое название

Улица Джона Маккейна – одна из столичных улиц в Печерском районе, получившая свое современное название в апреле 2019 года. Она названа в честь сенатора США Джона Маккейна – американского политика, ветерана войны во Вьетнаме, кандидата в президенты и одного из самых последовательных друзей Украины на международной арене. Маккейн открыто выступал за оказание Украине военной помощи во время первых лет украинско-российской войны или повлек санкции против себя даже после смерти.

Табличка на ул. Джона Маккейна
Табличка на ул. Джона Маккейна

Но не всегда эта улица имела такое дружеское название. Улица известна еще с 10-х годов XX века. Тогда она называлась Боинский переулок (в списках 1915 года — Бойнинский переулок ), происходившая от городской бойни, расположенной неподалеку. В начале 40-х стала улицей.

С 1963 года она получила новое имя – улица Ивана Кудри, в честь руководителя киевской подпольной группы НКВД, Героя Советского Союза Ивана Даниловича Кудри.

Кем был Иван Кудря

Из архивных материалов известно, что Иван Кудря родился 7 июля 1912 в селе Сальково (ныне Процев Бориспольского района Киевской области). На сайте Бориспольского совета до сих пор есть его советско отредактированная биография. С 1934 года он служил в пограничных войсках НКВД в Западной Украине, а затем — в 5-м отделе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР в Москве. Его имя было запечатлено в советском кинематографе — о деятельности группы "Максима" снят фильм "Два года над пропастью" (1966).

Иван Кудря
Иван Кудря

Кем был Кудря на самом деле

Основным направлением его деятельности была борьба с украинским националистическим подпольем, то есть с участниками освободительного движения, особенно на западноукраинских землях.

Генерал НКВД Павел Судоплатов упоминал, что группа Кудри должна была проникнуть в украинское подполье, которое немецкое командование пыталось использовать в своих целях. По его словам, Кудря, имея опыт оперативной работы во Львове, занимался выявлением связей украинских националистов с немецкими разведывательными органами.

Историки, в частности Николай Килимишин, связывают Кудрю также с операцией "Каин" — убийством в Житомире 30 августа 1941 ведущих деятелей мельниковского крыла ОУН — Емельяна Сеника и Николая Сциборского. По архивным данным эту акцию организовала советская спецслужба, чтобы спровоцировать внутренний раскол в национально-освободительном движении Украины.

Бюст Кудри в Борисполе демонтировали
Бюст Кудри в Борисполе демонтирован в 2022 году

Во время немецкой оккупации Киева Кудря остался в городе под конспиративным именем "Максим". Его группа занималась разведкой, диверсиями и связью с советским центром. В июле 1942 года он был арестован гестапо и погиб в застенках. Посмертно, в 1965 году, Кудри присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что еще несколько лет назад на карте Киева была улица Российская. Она так называлась почти 50 лет.

Теги:
#История #Киев #Джон Маккейн