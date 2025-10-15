Улица в Киеве с кровавой историей сейчас названа в честь друга Украины: где она находится (фото, карта)

Улица Джона Маккейна в Киеве, названная в честь американского сенатора, раньше имела другое название

Улица Джона Маккейна – одна из столичных улиц в Печерском районе, получившая свое современное название в апреле 2019 года. Она названа в честь сенатора США Джона Маккейна – американского политика, ветерана войны во Вьетнаме, кандидата в президенты и одного из самых последовательных друзей Украины на международной арене. Маккейн открыто выступал за оказание Украине военной помощи во время первых лет украинско-российской войны или повлек санкции против себя даже после смерти.

Табличка на ул. Джона Маккейна

Но не всегда эта улица имела такое дружеское название. Улица известна еще с 10-х годов XX века. Тогда она называлась Боинский переулок (в списках 1915 года — Бойнинский переулок ), происходившая от городской бойни, расположенной неподалеку. В начале 40-х стала улицей.

С 1963 года она получила новое имя – улица Ивана Кудри, в честь руководителя киевской подпольной группы НКВД, Героя Советского Союза Ивана Даниловича Кудри.

Кем был Иван Кудря

Из архивных материалов известно, что Иван Кудря родился 7 июля 1912 в селе Сальково (ныне Процев Бориспольского района Киевской области). На сайте Бориспольского совета до сих пор есть его советско отредактированная биография. С 1934 года он служил в пограничных войсках НКВД в Западной Украине, а затем — в 5-м отделе Главного управления государственной безопасности НКВД СССР в Москве. Его имя было запечатлено в советском кинематографе — о деятельности группы "Максима" снят фильм "Два года над пропастью" (1966).

Иван Кудря

Кем был Кудря на самом деле

Основным направлением его деятельности была борьба с украинским националистическим подпольем, то есть с участниками освободительного движения, особенно на западноукраинских землях.

Генерал НКВД Павел Судоплатов упоминал, что группа Кудри должна была проникнуть в украинское подполье, которое немецкое командование пыталось использовать в своих целях. По его словам, Кудря, имея опыт оперативной работы во Львове, занимался выявлением связей украинских националистов с немецкими разведывательными органами.

Историки, в частности Николай Килимишин, связывают Кудрю также с операцией "Каин" — убийством в Житомире 30 августа 1941 ведущих деятелей мельниковского крыла ОУН — Емельяна Сеника и Николая Сциборского. По архивным данным эту акцию организовала советская спецслужба, чтобы спровоцировать внутренний раскол в национально-освободительном движении Украины.

Бюст Кудри в Борисполе демонтирован в 2022 году

Во время немецкой оккупации Киева Кудря остался в городе под конспиративным именем "Максим". Его группа занималась разведкой, диверсиями и связью с советским центром. В июле 1942 года он был арестован гестапо и погиб в застенках. Посмертно, в 1965 году, Кудри присвоили звание Героя Советского Союза.

