"Колбаса и консервы там тоже будут?". Почтоматы "Укрпочты" рассмешили украинцев (подборка мемов)

До конца года должно появиться до 100 почтоматов в Украине

Информация о том, что "Укрпочта" запускает собственную сеть почтоматов, очень развеселила украинцев. Ведь многие пользуются услугами "Новой почты", на почтоматы которой нарекаются.

"Телеграф" создал несколько остроумных мемов по этому поводу и собрал лучшие шутки. Добавим, что до конца года в Киеве появится до 70 почтоматов и 30 в Одессе. А получить посылку можно будет по ПИН-коду или через обновленное приложение "Укрпочта 2.0".

Многие пользователи в сети поздравляли "Укрпочту" с нововведением, однако было много метких шуток. Так, вспомнили об интересных товарах, которые продают в отделениях почты, в частности колбасу, консервы, крупы. К слову, об этом уже есть несколько тематических мемов.

Еще украинцы шутили о том, что "скорость доставки почты равна скорости" принятия креативных решений. Была шпилька и в сторону того, что "Новая почта" уже давно запустила почтоматы.

Среди мемов выделим несколько культовых, в частности, там, где мужчина заглядывается на другую девушку, когда рядом идет его спутница. Также не обошли и классическую шутку по поводу того, о чем думает мужчина перед сном. Оказалось, не о женщинах, а о посылке, которую должна доставить "Укрпочта".

Многие шутки были и о том, что теперь "Укрпочта" и "Новая почта" будут соревноваться и "меряться" своими почтаматами. Кстати, планируется, что в Киеве и Одессе почтоматы "Укрпочты" будут в самых людных местах и районах.

