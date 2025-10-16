Труханов заявил про российский паспорт у жены Кипера: кто она и чем известна (фото)
Мэр Одессы обвинил жену главы Одесской ОВА Кипера в наличии российского гражданства
Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого на днях указом президента Зеленского лишили украинского гражданства из-за наличия российского паспорта, требует проверить и жену Одесской ОВА Олега Кипера. По его словам, Ирина Кипер (в девичестве Коцар), якобы имеет российские документы и платит налоги в РФ.
Что стоит знать:
- Ирина Кипер — жена главы Одесской ОВА Олега Кипера, она родом из Белгорода
- Геннадий Труханов потребовал проверить Ирину на предмет российского гражданства и уплаты налогов в РФ
- Российский паспорт и ИНН Ирины Кипер не аннулированы, несмотря на ее заявления об украинском гражданстве
Труханов сказал, что он не утверждает, что у Ирины есть российский паспорт, однако у него есть информация, которая требует проверки. Он просит соответствующие органы проверить это так же тщательно, как проверяли и его.
Также он рассказал, что у жены Кипера якобы есть счета в заграничных банках, она ведет бизнес в России и, соответственно, платит там налоги.
Что известно про Ирину Кипер?
Ирина Кипер — родилась в 1985 году в российском Белгороде, хотя ее отец был украинцем из Харьковской области. В 2009 году в Украине она вышла замуж за Олега Кипера, с которым сейчас воспитывает дочь Милану. Семья живет в Одессе.
Известно, что жена нынешнего главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера занимается предпринимательской деятельностью. Как говорится в расследовании Громадського, в 2022 и 2023 годах Ирина стала владелицей двух квартир в Киеве и четырех объектов недвижимости в Буковеле.
Что касается ее российского паспорта, то по словам самой Кипер в интервью за 2024 год, она является гражданкой Украины. Более того, она активно улучшает свой уровень владения украинским языком.
В начале полномасштабного вторжения Ирина решила отказаться от российского гражданства и поменять паспорт. При этом, по данным издания "Схемы" по состоянию на 2 февраля 2023 года российский паспорт Ирины Кипер в России не аннулирован, как и ее индивидуальный номер налогоплательщика.
