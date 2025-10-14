Молниеносная реакция: Труханова могут лишить гражданства Украины — теперь причина другая

История с тем, что у мэра Одессы якобы есть российские документы, всплывает не впервые

Петиция о прекращении гражданства Украины одесского городского головы Геннадия Труханова, подозреваемого в наличии российского паспорта, только за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов. Теперь его должен рассмотреть президент Украины Владимир Зеленский.

Что нужно знать:

Предложение лишить Труханова украинского гражданства получило поддержку украинцев

Петиция по этому поводу только за сутки набрала необходимое количество голосов

Сам городской голова Одессы отрицает, что у него есть российский паспорт

Петицию 13 октября зарегистрировал на сайте президента Мирослав Откович. По состоянию на 8 часов утра она набрала более 26 тысяч голосов. В тексте автор отметил, что его предложение лишить Труханова украинского гражданства основано на неоднократных появлениях журналистских расследований, содержащих данные о наличии у Геннадия Труханова паспорта гражданина российской федерации и российского налогового номера.

Эти факты свидетельствуют о том, что Геннадий Труханов имеет двойное гражданство, что противоречит Конституции Украины, устанавливающей принцип единого гражданства. В условиях полномасштабной войны с российской федерацией такая ситуация создает потенциальные риски для национальной безопасности и подрывает доверие граждан к местным властям, пишет Мирослав Откович.

Хотя повод для возможной потери Трухановым украинского гражданства тот же — подозрение, что у него также есть российское, теперь это идет не сверху, а от самих украинцев.

Геннадия Труханова подозревают в наличии российского гражданства — что известно

Слухи о наличии у Труханова российского паспорта ходили давно. В частности, одесский волонтер и активист Сергей Стерненко публиковал скан-копии документов, которые он определил как доказательства российского гражданства мэра Одессы.

Геннадий Труханов

Однако сам Труханов неоднократно заявлял, что этот фейк и у него нет другого гражданства, кроме украинского. На днях Труханов сообщил, что он уже почти не обращает на подобные истории внимания, но узнал, что комиссия при президенте Украины из-за якобы наличия российского гражданства планирует рассмотреть вопрос о лишении его украинского. Заседание комиссии должно было состояться 13 октября.

В тот же день Труханов в очередной раз заявил, что не является гражданином России и опубликовал фото подтверждающих это документов. Он добавил, что с 2018 года в России внесен в списки санкций как гражданин Украины.

Ранее "Телеграф" рассказывал, кто может стать новым мэром Одессы в случае, если Труханова все же лишат гражданства Украины.