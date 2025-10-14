Не только Труханов: Зеленский лишил гражданства сразу трех скандальных лиц

Двое из трех открыто выражали благосклонность России и Путину

Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства из-за подтвержденного наличия российского. Уже назвали три имени — кроме Геннадия Труханова, по которому регистрировали петицию, это Олег Царев и Сергей Полунин

О готовности решения и подписании указа президент сообщил в соцсетях. Имена назвали в "Едином марафоне".

Геннадий Труханов

Отметим, что после лишения гражданства Геннадий Труханов не может исполнять обязанности городского головы. "Телеграф" рассказывал, кто может стать его преемником или в городе может быть образована городская военная администрация для управления.

Олег Царев

Олег Царев также известная персона украинской политики. Бывший украинский нардеп с пророссийскими взглядами. Эксрегионал, как и Труханов, запомнился тем, что в 2014 году голосовал за "диктаторские законы", затем баллотировался в президенты, но снял кандидатуру. После Революции Достоинства бежал в Крым, где стал одним из идеологов проекта "Новороссия" и "спикером парламента" террористических организаций "ДНР" и "ЛНР".

Против него возбуждено несколько уголовных дел за призывы к изменению территориальной целостности и свержению конституционного строя. В 2022 году Царева заочно приговорили к 12 годам тюрьмы, а в 2024 — к восьми годам за финансирование вооруженной агрессии РФ и конфисковали имущество более чем на 460 млн грн.

Сергей Полунин

Сергей Полунин – уроженец Херсона, бывший солист Королевского балета в Лондоне, прославившийся не только талантом, но и откровенной поддержкой Путина и российской агрессии. После нескольких лет жизни в России, где имел гражданство и должность в Севастополе, он заявил, что "выполнил свою миссию" и покидает страну. Ранее Полунин поддерживал оккупацию Херсона, выступал в Крыму и перед российскими военными.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что некоторые депутаты предатели поплатились жизнью за бегство в Россию. В частности, в Московской области несколько лет назад был убит Илья Кива.