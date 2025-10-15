Капитан Красной Армии. В сети вирусится редкое фото Труханова в погонах и с фуражкой

Городской голова отрицал наличие российского гражданства

Мэр Одессы Геннадий Труханов, которого президент Украины Владимир Зеленский лишил украинского гражданства, ранее фотографировался в форме советской армии. Его старое фото начали публиковать в сети.

Что нужно знать:

Труханов издавна симпатизировал Советскому Союзу

По сети начало распространяться его старое фото в форме капитана советской армии

Человек с российским паспортом более 11 лет был мэром Одессы

Фото Труханова в советской военной форме, с погонами капитана, и фуражкой в руке сделало издание "Думская", публиковавшее его еще в 2011 году. Снимок, вероятно, сделан во время парада по случаю завершения Второй Мировой войны, потому что на заднем плане виден ветеран с наградами и георгиевской лентой (связанная с военными наградами Российской империи и СССР, сейчас используется как символ российской пропаганды и агрессии).

Труханов в форме советской армии

Почему Труханова лишили гражданства Украины

Мэр Одессы Геннадий Труханов является гражданином РФ и имеет действующий загранпаспорт страны-агрессора, сообщили в Службе безопасности Украины. Копии соответствующих документов есть в распоряжении СБУ. Также у городского головы Одессы есть идентификационный код, который отображается в базе данных "федеральной налоговой службы РФ".

Что касается внутреннего паспорта РФ, то, по имеющейся информации, в 2017 году представители Труханова обратились с заявлением в российские уполномоченные органы и в итоге суд в Московской области отменил его внутренний паспорт. Но в дополнительных пояснениях сообщил, что отмена или отказ лица от такого документа "не влечет лишения гражданства Российской Федерации, приобретенного лицом на законной основе", — добавили в СБУ

При этом сам Труханов неоднократно заявлял, что у него нет паспорта РФ. Информация об этом, по его словам, является "очередной провокацией".

