"К сожалению, случилась ошибка": украинцы клепают мемы о лишении гражданства Труханова, Царева и Полунина

Труханов, Царев и Полунин были лишены гражданства — это вызвало волну мемов

Президент Владимир Зеленский подписал указ о лишении украинского гражданства из-за подтвержденного наличия российского. Уже назвали три имени — кроме Геннадия Труханова, по которому регистрировали петицию, это Олег Царев и Сергей Полунин.

Украинцы уже клепают смешные мемы по этому поводу. "Телеграф" собрал самые забавные из них.

Создатель мема изобразил трех "спайдерменов", подписав их фамилии: Труханов, Царев и Полунин. "Больше не украинцы" указывают пальцами друг на друга в ответ на вопрос: "У кого российский паспорт?". Здесь отсылка к тому, что Труханов длительное время опровергал наличие у себя документа страны-агрессора.

Мем о лишении гражданства Труханова, Царева и Полунина

На другом образце народного творчества Геннадий Труханов изображен в платке на голове, надетом так, как это делают женщины в Турции. У него жалобное выражение лица и просительно сложенные на груди руки. Внизу комментарий:"Труханов записал видеообращение к Эрдогану". Вероятно, автор намекает на то, что мэр Одессы будет просить убежища в Турции.

Мем о лишении гражданства Труханова

Третий мем показывает гипотетическую ситуацию, когда Труханов решил подать в суд на президента Зеленского, однако орган правосудия не принимает у него документы из-за отсутствия паспорта.

Украинский музыкант Иван Марунич изобразил как выглядит "Дия" Труханова, когда он пытается загрузить паспорт.

Напомним, менее чем за сутки петиция с призывом лишить гражданства городского голову Одессы Геннадия Труханова на сайте президента набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для рассмотрения главы государства.