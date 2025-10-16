Труханов заявив про російський паспорт у дружини Кіпера: хто вона і чим відома (фото)

Мер Одеси звинуватив дружину голови Одеської ОВА Кіпера у наявності російського громадянства

Мер Одеси Геннадій Труханов, якого днями указом президента Зеленського позбавили українського громадянства через російський паспорт, вимагає перевірити і дружину Одеської ОВА Олега Кіпера. За його словами, Ірина Кіпер (у дівоцтві Коцар), нібито має російські документи і сплачує податки в РФ.

Що варто знати:

Ірина Кіпер — дружина голови Одеської ОВА Олега Кіпера, вона родом із Білгорода

Геннадій Труханов вимагає перевірити Ірину щодо російського громадянства та сплати податків у РФ

Російський паспорт та ІПН Ірини Кіпер не анульовані, незважаючи на її заяви про українське громадянство

Труханов сказав, що він не стверджує, що Ірина має російський паспорт, проте має інформацію, яка вимагає перевірки. Він просить відповідні органи перевірити це так само ретельно, як перевіряли його.

Також він розповів, що дружина Кіпера нібито має рахунки в закордонних банках, вона веде бізнес у Росії і, відповідно, сплачує там податки.

Що відомо про Ірину Кіпер?

Ірина Кіпер — народилася 1985 року в російському Білгороді, хоча її батько був українцем із Харківської області. У 2009 році в Україні вона вийшла заміж за Олега Кіпера, з яким зараз виховує дочку Мілану. Сім’я мешкає в Одесі.

Ірина Кіпер каже, що має українське громадянство

Відомо, що дружина нинішнього голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера займається підприємницькою діяльністю. Як йдеться у розслідуванні Громадського, у 2022 та 2023 роках Ірина стала власницею двох квартир у Києві та чотирьох об’єктів нерухомості у Буковелі.

Щодо її російського паспорта, то за словами самої Кіпер в інтерв’ю за 2024 рік, вона є громадянкою України. Більше того, вона активно покращує свій рівень володіння українською мовою.

Олег та Ірина Кіпер одружилися у 2009 році

На початку повномасштабного вторгнення Ірина вирішила відмовитися від російського громадянства та поміняти паспорт. При цьому, за даними видання "Схеми", станом на 2 лютого 2023 року російський паспорт Ірини Кіпер в Росії не анульований, як і її індивідуальний номер платника податків.

