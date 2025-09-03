Убивать будут не только публичных личностей: следователь назвал угрозы, которые ожидают украинское общество

Эксперт перечислил, что может стать объектом следующих атак

Риски целенаправленных атак против публичных лиц с начала полномасштабного вторжения были очевидными: уже известны случаи нападения на Сергея Стерненко, убийство Ирины Фарион, Демьяна Ганула и Андрея Парубия. Вместе с тем, террористичные акты могут стать ещё более частыми.

Об этом в комментарии "Телеграфу" сообщил следователь Руслан Сушко. Как он считает, причины этого заключаются и в характере современной войны, и в недостатке личного состава в системе национальной безопасности.

Я бы сказал, что я уверен в том, что такие события будут продолжаться. Война продолжается не только на передовой

По его словам, в будущем спектр угроз может быть расширен: могут совершаться теракты в местах скопления людей, в метро или на массовых мероприятиях.

"Мы уже неоднократно слышали, когда работники СБУ или полиции обезвреживали потенциальных террористов, которые пытались или хотели это сделать. Мы видим подрывы ТЦК и террористические акты насчет их работников или помещений", – напомнил бывший сотрудник правоохранительных органов.

