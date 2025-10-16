Киев - лидер по дробовикам, Николаев - автоматам, а Сумы - пистолетам: где в Украине потеряно наибольшее число оружия и что с ним делать

В Нацполиции рассказали, сколько в разрезе регионов было потеряно или похищено оружия

В Украине с начала полномасштабного вторжения были потеряны или похищены сотни тысяч единиц различного оружия. Но есть ряд городов, которые выделяются по количеству пропавших пистолетов, автоматов или дробовиков.

Что нужно знать:

С начала полномасштабного вторжения свыше 491 тысячи единиц оружия была потеряна или похищена в Украине

В Сумской области утрачено 5 242 единиц пистолетов и револьверов

В Киеве утрачено 30 849 единиц гладкоствольного оружия

Николаев стал лидером по утраченным автоматам — 45 754 единиц

"Телеграф" обратился с официальным запросом в Национальную полицию Украины, чтобы узнать детали, сколько в разрезе регионов было потеряно или похищено единиц: пистолетов и револьверов, гладкоствольного оружия, нарезного автоматического оружия.

Наше издание получило ответ от Нацполиции, в котором указан список потерянного и похищенного оружия по городам. Лидером по украденному или утраченному автоматическому оружию стала Николаевская область, по пистолетам и револьверам — Сумская область, а по гладкоствольному оружию — Киев.

В целом, в Николаевской области утеряно 45 754 единиц автоматического оружия. На втором месте оказалась Донецкая область

Сколько автоматов утрачено в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Сумская область стала лидером по утраченным пистолетам. Насчитывается 5242 единицы. На втором месте оказалась Донецкая область — 4893.

Сколько пистолетов и револьверов утрачено в Украине. Инфографика: "Телеграф"

А Киев — лидер по утраченному гладкоствольному оружию. Насчитывается 30849 единиц. На втором месте оказалась Запорожская область — 20196 единиц.

Сколько гладкоствольного оружия утрачено в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Что делать с таким количеством потерянного оружия

В интервью "Телеграфу" глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин рассказал, что с проблемой потерянного или похищенного оружья на сегодняшний день замкнутый круг.

Утрачен, например, пистолет Макарова, он попал на "черный" рынок, кто-то его продал и заработал, есть движение средств. В какой-то момент может включиться правоохранительная система, кого-то с этим оружием задержат. О, это уже статья 263, за которую предусмотрено вплоть до семи лет заключения. Но никого же не сажают, потому что включается "коммерческая составляющая". И всех это удовлетворяет говорит Учайкин.

Кроме того, по его словам, выдано еще более ста тысяч наградных пистолетов выдано.

То есть, этот рынок уже существует! Почему я называю это рынком? Ибо одно дело, когда такое оружие получат ребята за действительно героические поступки. А другое, что оно есть у всех депутатов, мэров, чиновников, полицейских, охранников как криминала, так и серьезных предпринимателей. Таким образом, вооружился бизнес – все, кто могут заплатить, чтобы попасть в наградной список. Там такие тарифы, что мама не горюй добавил собеседник.

Учайкин подчеркну, что если бы этого не было, то мы бы не видели во всех оружейных магазинах настоящих боевых пистолетов. А они присутствуют в большом количестве, поскольку кому-то предназначены. По мнению нашего собеседника, не стал бы бизнес замораживать миллионы долларов в товаре, если бы он не продавался.

И все это существует на глазах у людей. Итак, они размышляют, зачем мне сдавать купленный или найденный пистолет?! Оставлю его себе, потому что когда мне будет плохо, вас рядом со мной не будет! Я буду сам выживать, сам защищать свою семью, а если у меня будет автомат, то я еще могу по врагам "работать". А не так, как было в Буче, Мощуне и так далее. Понимаете? Это уже никак не изменить. Надо просто уяснить, рано или поздно придется принимать полноценный закон об оружии с правом граждан покупать пистолеты и носить их для самозащиты подытожил Учайкин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Георгий Учайкин рассказал, как мотивировать украинцев к возвращению оружия, боеприпасов, которые находятся на руках.