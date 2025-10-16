Киев - лидер по дробовикам, Николаев - автоматам, а Сумы - пистолетам: где в Украине потеряно наибольшее число оружия и что с ним делать
В Нацполиции рассказали, сколько в разрезе регионов было потеряно или похищено оружия
В Украине с начала полномасштабного вторжения были потеряны или похищены сотни тысяч единиц различного оружия. Но есть ряд городов, которые выделяются по количеству пропавших пистолетов, автоматов или дробовиков.
Что нужно знать:
- С начала полномасштабного вторжения свыше 491 тысячи единиц оружия была потеряна или похищена в Украине
- В Сумской области утрачено 5 242 единиц пистолетов и револьверов
- В Киеве утрачено 30 849 единиц гладкоствольного оружия
- Николаев стал лидером по утраченным автоматам — 45 754 единиц
"Телеграф" обратился с официальным запросом в Национальную полицию Украины, чтобы узнать детали, сколько в разрезе регионов было потеряно или похищено единиц: пистолетов и револьверов, гладкоствольного оружия, нарезного автоматического оружия.
Наше издание получило ответ от Нацполиции, в котором указан список потерянного и похищенного оружия по городам. Лидером по украденному или утраченному автоматическому оружию стала Николаевская область, по пистолетам и револьверам — Сумская область, а по гладкоствольному оружию — Киев.
В целом, в Николаевской области утеряно 45 754 единиц автоматического оружия. На втором месте оказалась Донецкая область
Сумская область стала лидером по утраченным пистолетам. Насчитывается 5242 единицы. На втором месте оказалась Донецкая область — 4893.
А Киев — лидер по утраченному гладкоствольному оружию. Насчитывается 30849 единиц. На втором месте оказалась Запорожская область — 20196 единиц.
Что делать с таким количеством потерянного оружия
В интервью "Телеграфу" глава Украинской ассоциации владельцев оружия Георгий Учайкин рассказал, что с проблемой потерянного или похищенного оружья на сегодняшний день замкнутый круг.
Утрачен, например, пистолет Макарова, он попал на "черный" рынок, кто-то его продал и заработал, есть движение средств. В какой-то момент может включиться правоохранительная система, кого-то с этим оружием задержат. О, это уже статья 263, за которую предусмотрено вплоть до семи лет заключения. Но никого же не сажают, потому что включается "коммерческая составляющая". И всех это удовлетворяет
Кроме того, по его словам, выдано еще более ста тысяч наградных пистолетов выдано.
То есть, этот рынок уже существует! Почему я называю это рынком? Ибо одно дело, когда такое оружие получат ребята за действительно героические поступки. А другое, что оно есть у всех депутатов, мэров, чиновников, полицейских, охранников как криминала, так и серьезных предпринимателей. Таким образом, вооружился бизнес – все, кто могут заплатить, чтобы попасть в наградной список. Там такие тарифы, что мама не горюй
Учайкин подчеркну, что если бы этого не было, то мы бы не видели во всех оружейных магазинах настоящих боевых пистолетов. А они присутствуют в большом количестве, поскольку кому-то предназначены. По мнению нашего собеседника, не стал бы бизнес замораживать миллионы долларов в товаре, если бы он не продавался.
И все это существует на глазах у людей. Итак, они размышляют, зачем мне сдавать купленный или найденный пистолет?! Оставлю его себе, потому что когда мне будет плохо, вас рядом со мной не будет! Я буду сам выживать, сам защищать свою семью, а если у меня будет автомат, то я еще могу по врагам "работать". А не так, как было в Буче, Мощуне и так далее. Понимаете? Это уже никак не изменить. Надо просто уяснить, рано или поздно придется принимать полноценный закон об оружии с правом граждан покупать пистолеты и носить их для самозащиты
