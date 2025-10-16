Київ – лідер по дробовикам, Миколаїв – автоматам, а Суми – пістолетам: де в Україні втрачено найбільшу кількість зброї та що з нею робити

У Нацполіції розповіли, скільки в розрізі регіонів було втрачено чи викрадено зброю

В Україні з початку повномасштабного вторгнення було втрачено або викрадено сотні тисяч одиниць різної зброї. Але є низка міст, які виділяються за кількістю зниклих пістолетів, автоматів або дробовиків.

Що потрібно знати:

З початку повномасштабного вторгнення понад 491 тисячу одиниць зброї було втрачено або викрадено в Україні

У Сумській області втрачено 5 242 одиниць пістолетів та револьверів

У Києві втрачено 30 849 одиниць гладкоствольної зброї

Миколаїв став лідером з втрачених автоматів — 45 754 одиниць

"Телеграф" звернувся з офіційним запитом до Національної поліції України, щоб дізнатися деталі, скільки в розрізі регіонів було втрачено чи викрадено одиниць: пістолетів та револьверів, гладкоствольної зброї, нарізної автоматичної зброї.

Наше видання отримало відповідь від Нацполіції, в якій зазначено список втраченої та викраденої зброї по містам. Лідером з вкраденої або втраченої автоматичної зброї стала Миколаївська область, з пістолетів і револьверів — Сумська область, а з гладкоствольної зброї — Київ.

Загалом у Миколаївській області втрачено 45 754 одиниць автоматичної зброї. На другому місці опинилася Донецька область

Скільки автоматів втрачено в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Сумська область стала лідером із втрачених пістолетів. Налічується 5242 одиниці. На другому місці опинилася Донецька область – 4893.

Скільки пістолетів та револьверів втрачено в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

А Київ — лідер із втраченої гладкоствольної зброї. Налічується 30 849 одиниць. На другому місці опинилася Запорізька область – 20196 одиниць.

Скільки гладкоствольної зброї втрачено в Україні. Інфографіка: "Телеграф"

Що робити з такою кількістю втраченої зброї

В інтерв’ю "Телеграфу" голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін розповів, що із проблемою втраченої чи викраденої зброї на сьогодні замкнене коло.

Втрачено, наприклад, пістолет Макарова, він потрапив на "чорний" ринок, хтось його продав і заробив, є рух коштів. В якийсь момент може включитись правоохоронна система, когось з тією зброєю затримають. О, це вже стаття 263, за яку передбачено аж до семи років ув'язнення. Але нікого ж не садять, бо включається "комерційний складник". І всіх це задовольняє. каже Учайкін.

Крім того, за його словами, видано ще понад сто тисяч нагородних пістолетів.

Тобто цей ринок вже існує! Чому я називаю це ринком? Бо одна справа, коли таку зброю отримають хлопці за справді героїчні вчинки. А інша, що її мають всі депутати, мери, чиновники, поліцейські, охоронці як криміналу, так й серйозних підприємців. Таким чином озброївся бізнес – всі, хто можуть заплатити, щоб потрапити до нагородного списку. Там такі тарифи, що мама не горюй! додав співрозмовник.

Учайкін підкреслю, що якби цього не було, то ми б не бачили у всіх магазинах зброї справжніх бойових пістолетів. А вони є у великій кількості, оскільки комусь призначені. На думку нашого співрозмовника, не став би бізнес заморожувати мільйони доларів у товарі, якби він не продавався.

І все це існує на очах людей. Отже, вони розмірковують, навіщо мені здавати той пістолет, який як купив, чи знайшов?! Залишу його собі, бо коли мені буде погано, вас поруч зі мною не буде! Я буду сам виживати, сам захищати свою родину, а якщо в мене буде автомат, то я ще можу по ворогах "працювати". А не так, як було в Бучі, Мощуні. Розумієте? Це вже ніяк не змінити. Треба просто усвідомити, рано чи пізно доведеться ухвалювати повноцінний закон про зброю з правом громадян купувати пістолети й носити їх для самозахисту. підсумував Учайкін.

