Стоит думать о переезде? Эксперт бьет тревогу из-за проблем с отоплением – чего ждать украинцам

Массированный удар по добыче газа: хватит ли топлива Украине на зиму и сколько будет стоить импорт

Последствия недавних массированных российских обстрелов могут заставить Украину потратить около 1,9 млрд. евро на импорт газа, чтобы пройти зиму. 3 октября удары по Харьковской и Полтавской областям вывели из строя примерно 60% отечественной добычи природного газа.

Об этом пишет Bloomberg. До начала полномасштабной войны Украина полностью обеспечивала внутренние потребности собственным газом. Однако с начала года российские удары по энергетической инфраструктуре, в том числе ракетные и дроновые атаки, стали систематическими.

Если инфраструктура и дальше будет нести повреждения, до конца марта Киеву придется импортировать около 4,4 млрд кубометров газа — почти 20% годового потребления. "Телеграф" обратился к Олегу Попенко, главе Союза потребителей коммунальных услуг, чтобы узнать, какой отопительный сезон ожидает Украину в этом году с упоминанием указанной выше проблемы.

Ситуация ухудшилась: чего ждать киевлянам

Проблема восстановления жилищного фонда в столице остается нерешенной спустя четыре года после начала полномасштабного вторжения. По словам Олега Попенко, масштаб обновления — минимальный.

"Из более 2 000 многоквартирных домов, которые были повреждены обстрелами, провели капитальный ремонт всего 25 домов. Семь домов проходят экспертизу, проектирование, процессы и так далее. А что с другими домами — вообще неизвестно", — сказал Попенко в комментарии "Телеграфу".

Он отмечает, что часть жителей рискует остаться без отопления, ведь управляющие компании не подают тепло в дома, где отсутствуют окна или владельцы квартир находятся за границей. В прошлом году ситуацию пытались решить временными средствами — заклеивали окна и подавали минимальное тепло, однако в этом году положение ухудшилось.

"В этом году ситуация очевидно ухудшилась… И сказать, что у наших властей что-то пробудилось и они начали этим вопросом активно беспокоиться — нет, абсолютно", — отметил он. Попенко добавляет, что процедура капремонта действительно длительная — от технических обследований до согласований.

Надо бежать из городов?

Еще в прошлом году Олег Попенко призвал жителей многоквартирных домов при возможности заранее готовиться к зиме — искать варианты временного переезда в частный сектор или договариваться о совместном проживании. Тогда его прогнозы не оправдались, а на него самого посыпалось большое количество хейта. В этом году глава Союза потребителей коммунальных услуг продолжает эти призывы. Причина — риски остановки централизованного теплоснабжения при ударах по ТЭЦ или продолжительных морозов.

"В прошлом году нам повезло. Но мы не можем как здравомыслящие люди рассчитывать на "повезет" или "не повезет"", — говорит он.

Попенко предупреждает: в случае попадания по ТЭЦ-5 или ТЭЦ-6 Киев рискует потерять подачу теплоносителя в многоэтажки. Если температура опустится до -10 градусов или ниже, то обычная панельная многоэтажка может полностью замерзнуть за 36 часов.

"Обычная панелька, "хрущевка", замерзает за 36 часов. То есть нужно успеть слить воду. А если таких домов — 6-7 тысяч, и надо это сделать за двое суток?", – предупреждает он.

По его словам, даже по самому оптимистичному сценарию — 48 часов на подготовку — задача практически невыполнимая. Во-первых, ощущается острая нехватка персонала, имеющего навыки сливать воду из систем. Во-вторых, ограниченность доступа к домам, отсутствие транспорта и инструмента.

В качестве примера он привел ситуацию в Кривом Роге в минувшую зиму, когда, по его словам, 300 тысяч жителей остались без тепла из-за срыва подачи со стороны "Нафтогаза".

Потому я и говорю: заранее думайте, куда вы можете переехать. Объединяйтесь. Мы должны об этом думать, чтобы не было так, как в Кривом Роге. Они всю зиму прожили без тепла. Некоторые из них скончались от удушья. Там несколько дней была температура –12. Люди грелись, включали газ в квартире, а вентиляционные каналы вообще никто не проверял. И люди от удушья умерла вся семья. Это новости потом спрятали Олег Попенко

Может быть хуже: повторится ли трагедия Алчевска

Нынешний отопительный сезон, по словам главы Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко, несет потенциальный риск масштабной энергетической аварии, которая может оказаться значительно серьезнее, чем известная трагедия в Алчевске в 2006 году. Тогда из-за сильных морозов и повреждений сетей без тепла остался весь город.

"При том, если минусовая температура будет, как тогда в Алчевске – минус 25… Если это произойдет в этот отопительный сезон, то в Кривом Роге будет трагедия гораздо сложнее, чем была в Алчевске", – отмечает он.

Пункты обогрева, которые использовали жители Алчевска зимой 2006 года. Фото: Олег Притыкин

Попенко напомнил, что в 2006 году на восстановление Алчевска съехались тысячи людей со всей Украины, и, несмотря на это, процесс длился неделями. В то же время Кривой Рог — более масштабный город, и количество пострадавших там прошлой зимой было в несколько раз больше.

По его мнению, при температуре -20 градусов и ниже, если одновременно замерзнет 500-600 многоквартирных домов, система не выдержит. Особенно учитывая критическое состояние трубопроводов в городе.

Представьте себе ситуацию, когда замерзнут 500 или 600 многоквартирных домов одновременно в Кривом Роге. А по трубам там вообще проблема. Кроме многоэтажек, которые в ужасном состоянии, еще и трубы – 90 километров – должен срочно отремонтировать "Нефтегаз" Олег Попенко

Отдельно эксперт обращает внимание на техническое состояние местной ТЭЦ, которая была построена еще в 1927 году и сегодня, по его словам, не функционирует. В случае резкого похолодания — комбинированная проблема с сетями, оборудованием и старыми системами может привести к аварии, которую невозможно будет оперативно ликвидировать.

Чернигов, Херсон, Чернигов в красной зоне? Где ситуация будет сложнее всего

Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко отмечает, что ситуация с подготовкой к зиме остается неравномерной по регионам. На западе страны ожидается несколько более стабильная ситуация, тогда как в прифронтовых и центральных областях значительно хуже, хотя городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив сообщил, что газ будут исключать целыми районами даже в западных областях.

"Для мероприятия Украины ситуация будет немного лучше, чем для центральной Украины или прифронтовых областей. Я прифронтовые области вообще не говорю — там ситуация очень сложная. Сумы, Херсон — я вообще не понимаю, как они будут проходить отопительный сезон", — говорит председатель Союза потребителей коммунальных услуг.

В качестве примера Попенко привел недавнюю ситуацию в Шостке, где один из районов остался без света, газа и воды на несколько дней. По его словам, местные власти оказались полностью неготовы к чрезвычайным условиям — отсутствуют резервные источники тепла, мобильные котельные, газопоршневые установки.

В Шостке из-за отключения работают пункты раздачи горячей пищи

"Просто отрезали один район, и все — у людей там пять или шесть дней не было ни света, ни газа, ни воды. Люди грели себе еду на улице. И оказалось, что местные власти абсолютно не готовы к отопительному сезону… Подобная ситуация — в Сумах, Херсоне, Чернигове. Хотя в Чернигове что-то начали делать, когда увидели, что у них полный аут", – напоминает Попенко.

Газа не хватает еще больше, чем ожидалось

Попенко подтверждает: после недавних ракетных ударов по Харьковской и Полтавской областям, которые уничтожили около 60% отечественной добычи, ситуация с газом стала более критической.

"Ситуация с газом еще хуже стала… Если не плохо – то очень плохо. Потеряв добычу, мы понимаем, что нам нужно еще докупать. Еще не менее 20%", – говорит он.

На фоне угроз новых ударов и потенциального дефицита Украина обратилась к европейским партнерам за помощью — как с поставкой газа, так и со средствами на его закупку. По словам Попенко, речь идет не только о закупках, но и о поиске экстренных источников финансирования.

"И президент обратился, и все остальные мы обратились к нашим европейским партнерам, чтобы нам еще газ дали и деньги дали на это… Нужно думать, искать средства, где закупить импорт, чтобы пройти нормальный отопительный сезон", – отмечает эксперт.

В то же время, он не исключает, что часть пессимистических оценок — это также тактика "Нафтогаза" для получения дополнительных бюджетных дотаций.

"Может быть, что Нафтогаз таким путем выбивает себе деньги… Как это было с Коболевым, Витренко: Коболев говорил, что мы убыточны, и просил компенсацию из бюджета за разницу между рыночной и реальной стоимостью газа… Нафтогаз и сейчас может себе такие плюшки выбивать", – заключает он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что после ракетно-дроновой атаки 3 октября значительные повреждения получили объекты в Харьковской и Полтавской областях. В "Нафтогазе" сообщили о запуске 35 ракет и около 60 дронов, однако официальной оценки масштабов разрушений пока нет. По неофициальным данным, потери составляют ориентировочно 30%, однако речь идет не только о последствиях последнего обстрела, но об общем объеме повреждений на данный момент.