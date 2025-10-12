"Сигма" рухнула: в Донецке дотла выгорел гипермаркет с долгой историей, что о нем известно (фото, видео)

Над местом происшествия в небо поднялись клубы густого черного дыма

Во временно оккупированном Донецке после ряда взрывов 11 октября произошел масштабный пожар на территории гипермаркета "Сигма" (ранее там был украинский "Ашан"). Над городом поднялись столбы чёрного и густого дыма, а огонь стал быстро распространяться по всему магазину.

Что нужно знать:

В Донецке вечером 11 октября прогремели взрывы

На территории "Сигмы" вспыхнул масштабный пожар

Очевидцы в сети поделились фотографиями и видео с горящим гипермаркетом

Информация о пожаре вскоре после взрывов в городе начала появляться в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, что пламя охватило все здание "Сигмы". Сообщается, что здание, вероятно, выгорело дотла.

Что интересно, в соцсетях местные пишут, что якобы рядом с гипермаркетом расположены склады армии противника, откуда были слышны повторные взрывы. Некоторые отметили, что огонь перекинулся также и на посадку, где неоднократно замечали военные машины.

Что известно о "Сигме"

После российской оккупации украинский гипермаркет "Ашан" в Донецке был захвачен и переименован "Сигма-Ленд". Информация о его открытии в сети появлялась в 2015 году.

9 апреля того же года вывеска "Ашан" была снята, а вместо нее появилась "Сигма-Ленд".

До оккупации в Донецке был "Ашан"

Затем в 2021 году захватчики заявили, что переименовали "Сигма-Ленд" в просто "Сигма".

В 2015 году россияне открыли "Сигму" на месте захваченного "Ашана"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что самое узнаваемое здание Украины — Донецкий аэропорт, уже более 10 лет разрушен. В свое время он принимал тысячи пассажиров, но теперь стоит уничтоженный посреди поля.