Большой автопарк и горы недвижимости: как живет советница Стефанчука, которая провалила конкурс в КСУ
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Советница председателя парламента Руслана Стефанчука провалила конкурс на место судьи КСУ. При этом она имеет весьма занимательную декларацию с большим автопарком и накоплениями.
"Телеграф" рассказывает о декларации Юлии Кириченко.
Конкурс в КСУ — история неудачи Кириченко
С 27 января 2025 года Конституционный Суд Украины не имеет необходимого кворума для принятия решений. В тот день истек девятилетний срок полномочий сразу трех судей, после чего в составе КСУ осталось лишь 11 судей из 18 нужных. Для работы суда необходимо присутствие не менее 12 судей. В целом вакантными оставались семь должностей. В июне 2025 года президент Владимир Зеленский назначил в состав КСУ Александра Водянникова, а в сентябре — Юлия Барабаша.
На данный момент в Конституционном суде остается шесть вакантных мест: часть должен назначить президент, часть съезд судей, а остальных парламент.
Однако, 8 октября Верховная Рада провалила голосование за назначение судей Конституционного Суда. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимых голосов народных депутатов.
На две вакантные должности претендовали:
- Захар Тропин — директор Департамента международного сотрудничества Минюста;
- Оксана Клименко — главный научный консультант Исследовательской службы Верховной Рады;
- Юлия Кириченко — член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя парламента Руслана Стефанчука;
- Тарас Цимбалистый — прокурор Офиса Генерального прокурора.
Предварительно совещательная группа экспертов, в которую входили международные представители, самую высокую оценку дала Тропину — 5 голосов поддержки, Клименко получила 4, Кириченко и Цимбалистый — по 3.
Во время голосования депутаты сначала рассматривали кандидатуры Тропина и Клименко. Однако оба не набрали нужного количества голосов: Тропин получил 224, а Клименко — только 93.
Далее Верховная Рада проголосовала за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). На повторном голосовании Кириченко набрала 126 голосов, а Цимбалистый — 74, что также не позволило принять решение.
После этого спикер Верховной Рады Стефанчук предложил объявить новый конкурс для отбора кандидатов.
Что известно о советнице Стефанчука
Юлия Кириченко – член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука:
- В 1994 году окончила лицей с золотой медалью и в том же году поступила в КНУ им. Шевченка на юрфак;
- В 1999 году окончила университет по специальности правознавство;
- Трудовую деятельность начала в 1999 году в Секретариате КСУ и в 2002 получила должность научного консультанта судьи КСУ;
- В 2005 году поступила в аспирантуру Национальной академии госуправления при президенте Украины;
- C 2006 года работала помощником судьи КСУ;
- В 2007 году переведена на должность главы Верховного суда;
- Занимается предпринимательской деятельностью в сфере права;
- C 2024 года советница председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;
- Участвовала в конкурсе на должность судьи КСУ;
- С 2020 по 2024 работала старшим юристом в компании "Лексфор" (юридическая фирма, сооснователем которой является её муж);
- Замужем, имеет двух сыновей
Зажиточная декларация известного юриста — что в ней интересного
Согласно данным декларации на сайте НАЗК, семья Кириченко имеет немало недвижимости:
- Квартира в Киеве на 71 квадрат (совместная собственность);
- Дом в Черниговской области на 82 квадрата (доля 17%);
- Дом в Киеве на 51 квадрат (оформлен на мужа);
- Дом в Киеве на 163 квадрата за полтора миллиона (оформлен на мужа);
- Квартира в Черниговской области на 32 квадрата (мужа);
- Нежилое помещение за 3 264 000 (оформлено на мужа).
Автопарк известного юриста также является весьма обширным:
- Юлия ездит на Ягуаре X-TYPE за 320 тысяч гривен и Nissan Micra за 110 тысяч;
- А её муж выбрал Jeep Grand Cherokee за 1 300 000 и Toyota Highlander за 450 тысяч гривен.
Доходы и состояние:
В 2023 году Юлия Кириченко и её муж заработали около трех с половиной миллионов гривен от предпринимательской деятельности.
В "копилке" советница Стефанчука хранит ~ 30 тысяч долларов (~1 300 000 гривен), 18 тысяч евро (~ 850 тысяч гривен) и 200 тысячами гривен, а её муж располагает 50 тысячами долларов (~2 000 000 гривен) и 150 тысячами гривен.
Напомним, ранее мы писали о том, как простая судья превратила свою жизнь в сказку за один год.