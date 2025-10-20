Большой автопарк и горы недвижимости: как живет советница Стефанчука, которая провалила конкурс в КСУ

Советница председателя парламента Руслана Стефанчука провалила конкурс на место судьи КСУ. При этом она имеет весьма занимательную декларацию с большим автопарком и накоплениями.

"Телеграф" рассказывает о декларации Юлии Кириченко.

Конкурс в КСУ — история неудачи Кириченко

С 27 января 2025 года Конституционный Суд Украины не имеет необходимого кворума для принятия решений. В тот день истек девятилетний срок полномочий сразу трех судей, после чего в составе КСУ осталось лишь 11 судей из 18 нужных. Для работы суда необходимо присутствие не менее 12 судей. В целом вакантными оставались семь должностей. В июне 2025 года президент Владимир Зеленский назначил в состав КСУ Александра Водянникова, а в сентябре — Юлия Барабаша.

На данный момент в Конституционном суде остается шесть вакантных мест: часть должен назначить президент, часть съезд судей, а остальных парламент.

Однако, 8 октября Верховная Рада провалила голосование за назначение судей Конституционного Суда. Ни один из четырех кандидатов не набрал необходимых голосов народных депутатов.

На две вакантные должности претендовали:

Захар Тропин — директор Департамента международного сотрудничества Минюста;

Оксана Клименко — главный научный консультант Исследовательской службы Верховной Рады;

Юлия Кириченко — член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя парламента Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалистый — прокурор Офиса Генерального прокурора.

Предварительно совещательная группа экспертов, в которую входили международные представители, самую высокую оценку дала Тропину — 5 голосов поддержки, Клименко получила 4, Кириченко и Цимбалистый — по 3.

Во время голосования депутаты сначала рассматривали кандидатуры Тропина и Клименко. Однако оба не набрали нужного количества голосов: Тропин получил 224, а Клименко — только 93.

Далее Верховная Рада проголосовала за Юлию Кириченко (179 голосов) и Тараса Цимбалистого (84 голоса). На повторном голосовании Кириченко набрала 126 голосов, а Цимбалистый — 74, что также не позволило принять решение.

После этого спикер Верховной Рады Стефанчук предложил объявить новый конкурс для отбора кандидатов.

Что известно о советнице Стефанчука

Юлия Кириченко

Юлия Кириченко – член правления Центра политико-правовых реформ, советник председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука:

В 1994 году окончила лицей с золотой медалью и в том же году поступила в КНУ им. Шевченка на юрфак;

В 1999 году окончила университет по специальности правознавство;

Трудовую деятельность начала в 1999 году в Секретариате КСУ и в 2002 получила должность научного консультанта судьи КСУ;

В 2005 году поступила в аспирантуру Национальной академии госуправления при президенте Украины;

C 2006 года работала помощником судьи КСУ;

В 2007 году переведена на должность главы Верховного суда;

Занимается предпринимательской деятельностью в сфере права;

C 2024 года советница председателя Верховной Рады Руслана Стефанчука;

Участвовала в конкурсе на должность судьи КСУ;

С 2020 по 2024 работала старшим юристом в компании "Лексфор" (юридическая фирма, сооснователем которой является её муж);

Замужем, имеет двух сыновей

Зажиточная декларация известного юриста — что в ней интересного

Согласно данным декларации на сайте НАЗК, семья Кириченко имеет немало недвижимости:

Квартира в Киеве на 71 квадрат (совместная собственность);

Дом в Черниговской области на 82 квадрата (доля 17%);

Дом в Киеве на 51 квадрат (оформлен на мужа);

Дом в Киеве на 163 квадрата за полтора миллиона (оформлен на мужа);

(оформлен на мужа); Квартира в Черниговской области на 32 квадрата (мужа);

Нежилое помещение за 3 264 000 (оформлено на мужа).

Недвижимость Кириченко

Дома семьи Кириченко

Автопарк известного юриста также является весьма обширным:

Юлия ездит на Ягуаре X-TYPE за 320 тысяч гривен и Nissan Micra за 110 тысяч;

А её муж выбрал Jeep Grand Cherokee за 1 300 000 и Toyota Highlander за 450 тысяч гривен.

Доходы и состояние:

В 2023 году Юлия Кириченко и её муж заработали около трех с половиной миллионов гривен от предпринимательской деятельности.

Доходы

В "копилке" советница Стефанчука хранит ~ 30 тысяч долларов (~1 300 000 гривен), 18 тысяч евро (~ 850 тысяч гривен) и 200 тысячами гривен, а её муж располагает 50 тысячами долларов (~2 000 000 гривен) и 150 тысячами гривен.

Сбережения

