Великий автопарк та гори нерухомості: як живе радниця Стефанчука, яка провалила конкурс у КСУ

Радниця голови парламенту Руслана Стефанчука провалила конкурс на місце судді КСУ. При цьому вона має дуже цікаву декларацію з великим автопарком та накопиченнями.

"Телеграф" розповідає про декларацію Юлії Кириченко.

Конкурс у КСУ – історія невдачі Кириченка

З 27 січня 2025 року Конституційний Суд України не має необхідного кворуму для прийняття рішень. Того дня минув дев’ятирічний термін повноважень одразу трьох суддів, після чого у складі КСУ залишилося лише 11 суддів із 18 потрібних. Для роботи суду потрібна присутність не менше 12 суддів. Загалом вакантними залишалися сім посад. У червні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив до складу КСУ Олександра Водяннікова, а у вересні – Юлія Барабаша.

На даний момент у Конституційному суді залишається шість вакантних місць: частину має призначити президент, частина з’їзду суддів, а інших парламент.

Проте 8 жовтня Верховна Рада провалила голосування за призначення суддів Конституційного Суду. Жоден із чотирьох кандидатів не набрав необхідних голосів народних депутатів.

На дві вакантні посади претендували:

Захар Тропін – директор Департаменту міжнародного співробітництва Мін’юсту;

Оксана Клименко – головний науковий консультант Дослідницької служби Верховної Ради;

Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, радник голови парламенту Руслана Стефанчука;

Тарас Цимбалістий — прокурор Офісу Генерального прокурора.

Попередньо дорадча група експертів, до якої входили міжнародні представники, найвищу оцінку дала Тропіну – 5 голосів підтримки, Клименко отримала 4, Кириченко та Цимбалістий – по 3.

Під час голосування депутати спочатку розглядали кандидатури Тропіна та Клименка. Проте обидва не набрали потрібної кількості голосів: Тропін отримав 224, а Клименко лише 93.

Далі Верховна Рада проголосувала за Юлію Кириченко (179 голосів) та Тараса Цимбалістого (84 голоси). На повторному голосуванні Кириченко набрала 126 голосів, а Цимбалістий — 74, що також не дозволило ухвалити рішення.

Після цього речник Верховної Ради Стефанчук запропонував оголосити новий конкурс для відбору кандидатів.

Що відомо про радницю Стефанчука

Юлія Кириченко

Юлія Кириченко – член правління Центру політико-правових реформ, радник голови Верховної Ради Руслана Стефанчука:

1994 року закінчила ліцей із золотою медаллю і того ж року вступила до КНУ ім. Шевченка на юрфак;

1999 року закінчила університет за спеціальністю правознавство;

Трудову діяльність розпочала у 1999 році у Секретаріаті КСУ та у 2002 отримала посаду наукового консультанта судді КСУ;

2005 року вступила до аспірантури Національної академії держуправління при президентові України;

З 2006 року працювала помічником судді КСУ;

У 2007 році переведено на посаду голови Верховного суду;

Займається підприємницькою діяльністю у сфері права;

З 2024 року радниця голови Верховної Ради Руслана Стефанчука;

Брала участь у конкурсі на посаду судді КСУ;

З 2020 по 2024 працювала старшим юристом у компанії "Лексфор" (юридична фірма, співзасновником якої є її чоловік);

Одружена, має двох синів

Заможна декларація відомого юриста – що в ній цікавого

За даними декларації на сайті НАЗК, сім’я Кириченко має чимало нерухомості:

Квартира у Києві на 71 квадрат (спільна власність);

Будинок у Чернігівській області на 82 квадрати (частка 17%);

Будинок у Києві на 51 квадрат (оформлений на чоловіка);

Будинок у Києві на 163 квадрати за півтора мільйона (оформлений на чоловіка);

(оформлений на чоловіка); Квартира в Чернігівській області на 32 квадрати (чоловік);

Нежитлове приміщення за 3 264 000 (оформлено на чоловіка).

Нерухомість Кириченка

Будинки родини Кириченка

Автопарк відомого юриста також дуже великий:

Юлія їздить на Ягуарі X-TYPE за 320 тисяч гривень та Nissan Micra за 110 тисяч;

А її чоловік вибрав Jeep Grand Cherokee за 1 300 000 і Toyota Highlander за 450 тисяч гривень.

Доходи та статки:

2023 року Юлія Кириченко та її чоловік заробили близько трьох з половиною мільйонів гривень від підприємницької діяльності.

Доходи

У "скарбничці" радниця Стефанчука зберігає ~ 30 тисяч доларів (~1 300 000 гривень), 18 тисяч євро (~ 850 тисяч гривень) та 200 тисяч гривень, а її чоловік має 50 тисяч доларів (~2 000 000 гривень) і 150 тисяч гривень.

Заощадження

