Россия бьет по добыче угля: в чем тактика, и как Украине поможет урановая руда

Уничтожение добычи и обогатительных фабрик: повлекут ли атаки на угольные предприятия дефицит "черного золота" в Украине

Российские обстрелы энергетической инфраструктуры, газодобывающих и перекачивающих предприятий продолжаются. В воскресенье, 19 октября, оккупанты ударили по шахте ДТЭК на Днепропетровщине, а в понедельник, 20 октября – по обогатительной фабрике.

В этой связи возникают вполне логичные вопросы: как угрожают эти удары стабильности энергоснабжения? Отразится ли уничтожение таких объектов на возможности обеспечить украинцев светом и теплом зимой? "Телеграф" пообщался с энергетическими экспертами, чтобы найти ответы на эти вопросы.

Запасов меньше, качество ниже: хватит ли "сгоревшего" угля на зиму?

Михаил Волынец, председатель Конфедерации свободных профсоюзов Украины и народный депутат, обращает внимание на критическую ситуацию с углем, в частности, относительно объемов, качества и перспектив добычи.

Относительно угля – в прошлом году было накоплено по состоянию на завершение отопительного сезона 2 600 000 тонн угля. Сейчас, к началу отопительного сезона, мы имеем 1 800 000 тонн. Этот уголь не совсем качественный, поскольку он уже долго сохраняется и под действием атмосферы, ультрафиолета и присутствия влаги окисляется. В народе это называется "сгорающим". Соответственно, его теплотворность уменьшается на 30%. Михаил Волынец

Михаил Волынец, Facebook-страница

По его словам, ситуацию усугубляет коррупционная практика примеси породы к углю, которая в результате попадает на склады ТЭС и снижает эффективность сжигания. Несмотря на сокращение потребления электроэнергии из-за российских ударов по ТЭЦ, уголь остается критически важным ресурсом как для энергетики, так и для коксохимии, машиностроения и быта.

"В 2013 году в Украине работали 145 угольных шахт, и мы добывали 83,6 млн тонн угля. В прошлом году — только 23 млн. А в этом году, возможно, удастся поднять 14,5 млн тонн горной массы. Но это еще не уголь — его надо доводить до зольности. Потому что с таким количеством примесей породы оно просто не горит и не дает тепла", — отмечает Волынец.

Энергетический эксперт, директор специальных проектов в Научно-техническом центре "Психея" Геннадий Рябцев приводит другую цифру – по его словам, на складах ТЭЦ и ТЭС сейчас есть более двух миллионов тонн угля – и его будет достаточно, чтобы без проблем обеспечить два месяца работы. Эту же цифру подтверждает и Виктор Куртев, главный консультант ВСК по нарушениям в энергетике. По его словам, Украина потеряла 9 000 МВт генерирующих мощностей, и, несмотря на то, что часть их мы отремонтировали, имеющихся запасов "черного золота" нам должно хватить на эту зиму.

"Гарантийный срок" хранения угля – шесть месяцев. После шести месяцев идет уменьшение энергетических характеристик. Конечно, там (ред. – на ТЭС и ТЭЦ) осталось много с прошлого года и, если год он пролежал на открытом воздухе – как на Трипольской ТЭС – несколько гор угля, которые время от времени нужно перегребать, чтобы внутри не росла температура, качество ухудшается Геннадий Рябцев

Геннадий Рябцев/Facebook-страница

Россия ведет целенаправленную кампанию против угольной отрасли Украины, атакуя не только отдельные предприятия, но и целые производственные цепи – от добычи до обработки и доставки.

Как сообщили в ДТЭК, атака 19 октября на шахту стала уже четвертой массированной атакой на угольные предприятия компании. Также была повреждена подстанция, обеспечивавшая питание шахт. В момент атаки под землей оставались 192 горняка — их пришлось эвакуировать в аварийном режиме с помощью мощных генераторов.

"При простое шахты загазовываются, затопляются — это требует колоссальных затрат на восстановление. А обстрелы продолжаются по всей цепочке: от добычи до обработки", — говорит Волынец.

Тактика Гитлера, цель Путина

Ситуация с добычей также стремительно ухудшается. В Донецкой области фактически осталась одна действующая шахта. В Павлограде еще работают восемь — они добывают до 40 тысяч тонн угля в сутки, хотя еще недавно было 46 тыс. Вместо этого шесть государственных шахт добыли только 514 тонн горной массы в сутки — и то с высоким содержанием примесей.

Импорт угля вырос вдвое, но речь идет преимущественно о коксующемся угле, который не заменяет энергетический. После потери почти год назад шахтоуправления "Покровское", которое давало до 20 000 тонн в сутки, Украина потеряла доступ к углю марки "К" — коксующегося ресурса, которого нет в Европе. Из-за высокого содержания серы в украинских пластах его часто приходилось смешивать с импортным для обеспечения качества чугуна и стали.

Кроме "Покровского", за год потеряно еще несколько ключевых шахт — "Капитальную" и "Краснолиманскую", с сотнями миллионов тонн балансовых запасов. Затоплены еще три шахты в Доброполье, которые давали уголь двойного назначения.

Состояние шахты "Капитальная" в Мирнограде, 2024 год

"Сегодня в Украине остались только две шахты, добывающие уголь двойного назначения — в городе Шахтерск Днепропетровской области. Но и там запасы иссякают", — предупреждает Волынец.

Особое внимание он обращает на сохранение государственных шахт Львовско-Волынского бассейна, где сейчас действуют пять предприятий. Туда релокуется оборудование и переезжают шахтеры из Донбасса.

По словам Рябцева, просто взять и разрушить шахту так, чтобы она потеряла полную функциональность – невозможно. И это касается и газодобычи, ведь и там, и там все основное находится именно под землей.

Снаружи – транспортеры, лифты и все, что с этим связано. Можно, конечно, и их разрушить, но это, скорее, создает проблему для местных. У россиян речь идет не столько о желании что-то разрушить и лишить возможностей Силы обороны Украины, а для того, чтобы люди были неуверены, чтобы оставались без электричества. То есть, это, прежде всего, влияние не на энергетику, а на психологическое состояние украинцев Геннадий Рябцев

Эксперт считает, что такие точечные российские удары не смогут снизить надежность работы украинской энергосистемы в целом. И даже приводит аналогию: эти удары – примерно то же самое, что делал Гитлер с Британией во время Второй мировой войны, когда запускали ФАУ-1 и ФАУ-2, которые не имели возможности попасть во что-то ценное с точки зрения ВПК.

"Они запускались для того, чтобы терроризировать жителей Лондона. И так и здесь – никаких, никаких военных целей нет. Это для того, чтобы просто терроризировать население прифронтовых территорий", – говорит он.

Нацистские самолеты над восточным Лондоном, 7 сентября 1940 года

Урановая рыжая вместо добычи угля: как это возможно

Одним из возможных путей частичного замещения утраченного угольного потенциала Донбасса могло бы стать развитие украинской добычи урановой руды. В Украине действуют три урановых шахты в Кировоградской области, однако в последние годы они оказались на грани выживания.

Эти шахты разграбивались из-за бесхозяйственной деятельности и полного невнимания со стороны государства. Сейчас им нужна финансовая поддержка Михаил Волынец

ТВЭЛ — это единица активной зоны ядерного реактора, содержащая ядерное топливо

По его словам, если удастся не только сохранить эти шахты, но и нарастить добычу и обогащение урановой руды, а впоследствии наладить изготовление ТВЭЛов (топливных таблеток для АЭС), то Украина могла бы полностью заместить энергетическую зависимость от Донбасса.

"Я рассматриваю возможность подать законопроект о поддержке уранодобывающей отрасли. Не знаю, понимают ли в правительстве эту проблему, и готовы ли будут не тратить средства на закупку из-за границы ядерного топлива без вклада и участия украинской энергетики", — добавляет Волынец.

Из-за потери собственных угольных мощностей Украина все больше полагается на импорт — однако закупает уголь по более высоким ценам, чем могла бы добывать сама. Основные объемы поступают из Южноафриканской Республики (антрациты), США (коксующийся уголь) и частично Чехии (энергетический). Отдельные партии покупают в европейских портах, в том числе в Амстердаме и Роттердаме.

"Этот уголь дорогой. Его нужно доставить, часто из-за усложненной логистики. На границе с Польшей возникают проблемы, Словакия и Венгрия периодически угрожают перекрытием не только энергоносителей, но и поставок электроэнергии" , — объясняет Михаил Волынец.

По официальным данным, импорт угля в 2025 году вырос в 2,4 раза, а общая сумма закупок достигла $751 млн — на $1,4 млн больше, чем в прошлом.

"То есть Украина импортирует уголь по более высоким ценам, чем он добывался в Украине. И конечно, если здесь мы его не добываем — люди не заняты, не платят налоги, не могут прокормить свои семьи", — отмечает Волынец.

Киев затопит канализационными отходами? Почему об энергонезависимости нужно было беспокоиться еще вчера

Михаил Волынец считает, что людям нужно говорить правду о реальном положении дел в энергетике. По его словам, в этом году промышленность потребила на 1 млрд киловатт-часов меньше электроэнергии, чем в прошлом. В то же время, население и коммунальные службы держатся на уровне предыдущего года. Проблема, однако, не только в объемах потребления.

Если не будет электроэнергии, то будут сложности. Потому что нужно говорить не только о тепле — без которого, конечно, тяжело — но и о подаче воды и работе канализации. Иначе канализация может затопить нечистотами улицы городов, даже Киева. Михаил Волынец

Пожар на шахте ДТЭК, Днепропетровская область

Он добавляет, что импорт электроэнергии возможен, но он становится все дороже и может стоить больше, чем в странах ЕС. Между тем, россияне регулярно атакуют энергетическую инфраструктуру, в том числе и в западных регионах. "Мы часто слышим, что ударили по Ивано-Франковской области. Бурштынская ТЭС под постоянным прицелом. Ее постоянно восстанавливают, но повреждения не прекращаются".

При этом, отмечает Волынец, западные партнеры США и ЕС помогают с трансформаторами и кабельной продукцией. Но из-за советского происхождения украинских энергоблоков возникают трудности со стыковкой: отличаются технические стандарты и частота сети.

"Россияне готовят блекауты. Украина готовит России то же самое. У нас есть чем бить. Часто мы слышим, что в России горят НПЗ или подстанции. Но у них есть возможность быстро обновлять: у них фронта нет, есть возможность подвозить, у них большие запасы трансформаторов, заводы у них работают успешно", — заключает Волын.

Геннадий Рябцев убежден, что лучшее, что можно сделать перед отопительным сезоном – позаботиться о собственной энергетической автономности и рациональном использовании всех видов энергии и топлива.

Это не потому, что энергетики не смогут. Просто если очень часто будут прерываться энергоснабжение, а оно может прерываться, его нужно восстанавливать. Это означает, что аварийные отключения будут, а значит, нужно думать над тем, чем заместить отсутствующую электрическую энергию. Геннадий Рябцев

По словам эксперта, сейчас очень расслабился именно бизнес, не говоря уже об обычных потребителях. Из-за непрерывной поставки электрической энергии все забыли об автономном резерве или резерве источника питания или создании запасов.

"Если не заботиться, то конечно, что ничего не будет. Надо объяснять, что нельзя однозначно сказать и успокоить всех, что все будет в полном объеме. Нельзя говорить, расслабьтесь, государство все за вас сделает, энергетики или частные компании. Но с другой стороны, нельзя сказать, что ничего не сделано и никто ничего делать не будет", — подытожил он.

Какие запасы угля есть в Украине

Украина входит в число стран с крупнейшими запасами угля в Европе — более 34 миллиардов тонн геологических запасов, из которых 60% — каменный уголь, остальные бурые.

Впрочем из-за боевых действий, оккупации шахт и уничтожения инфраструктуры объем добычи значительно сократился. Основные угольные месторождения сегодня находятся под угрозой, часть — оккупирована или затоплена, а другие нуждаются в срочной модернизации.

1. Донецкий каменноугольный бассейн (Донбасс)

Тип угля: антрацит;

антрацит; Площадь: примерно 60 тыс. км кв;

примерно 60 тыс. км кв; Запасы: 20-25 млрд тонн

20-25 млрд тонн Области: Донецкая, Луганская, частично Днепропетровская.

Это самый большой в Европе бассейн. Его уголь обладает высокой теплотворностью – до 35 МДж/кг. Средняя глубина залегания — 500-1000 м. До 2013 года здесь добывалось более 90% всего украинского угля, но практически все месторождения либо уже оккупированы, либо находятся в зоне активных боевых действий.

2. Львовско-Волынский бассейн

Тип угля: каменный;

каменный; Площадь: примерно 8 тыс. км;

примерно 8 тыс. км; Запасы: примерно 3,5 млрд. тонн;

примерно 3,5 млрд. тонн; Области: Львовская, Волынская.

Меньший, но стратегически важный западный бассейн. Пласты залегают на глубинах 400-1200 м кв.

3. Днепровский буроугольный бассейн

Тип угля: бурый

бурый Площадь: около 18 тыс. Км;

около 18 тыс. Км; Запасы : около 2,2 млрд. тонн;

около 2,2 млрд. тонн; Области: Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская.

Карта Украины с обозначенными угольными бассейнами

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Европейский Союз имеет четкую стратегию поддержки Украины в условиях зимы, когда энергетическая инфраструктура испытывает мощные удары со стороны России. Брюссель сохраняет постоянный контакт с Киевом и заявляет о готовности к дальнейшим шагам по стабилизации энергосистемы страны.